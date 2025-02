Ana Paula Minerato faz cirurgia para retirar hidrogel após complicação: ‘Deformando meu corpo’

Ana Paula Minerato, de 33 anos, passou por um procedimento para remover o hidrogel aplicado no bumbum há mais de uma década, após enfrentar complicações. A modelo e musa do carnaval esteve em uma clínica estética no Rio de Janeiro para a retirada do produto e fez um ajuste na região para melhorar o contorno.

"Coloquei hidrogel há mais de dez anos atrás no meu bumbum, mas ele acabou deslocando no meu corpo, ele estava deformando meu corpo. Graças aos doutores, conseguimos retirar todo o produtor e resolver da melhor forma possível com a remodelação de glúteos", explicou ela nas redes sociais.

O especialista responsável pelo procedimento detalhou nas redes sociais que, em uma única sessão, foi possível aspirar o hidrogel e remodelar o glúteo, proporcionando um aspecto mais empinado e arredondado. "Ficou realmente muito bonito", comentou o profissional.

A utilização de hidrogel para aumento dos glúteos pode trazer sérios riscos, incluindo infecções, inflamações, necrose dos tecidos e até embolia, caso o produto entre na corrente sanguínea. Se aplicado de maneira inadequada ou por profissionais não capacitados, pode resultar em deformações permanentes e outras complicações graves.

Hidrogel é um gel transparente, incolor e hidratante que é usado para tratar feridas, cicatrizar e promover a remoção de tecido morto. É também utilizado na indústria para fazer lentes de contato, máscaras de hidratação facial, fraldas e adesivos transdérmicos.

