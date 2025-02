Xuxa deve integrar o elenco de ‘A Caverna Encantada’, no SBT

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa, agora, é de que a apresentadora Xuxa Meneghel possa realizar uma participação especial na trama infantil - (crédito: Blad Meneghel/Divulgação)





O SBT, que atualmente vivencia a maior crise de sua história na dramaturgia, continua realizando investimentos na tentativa de atrair o público para acompanhar A Caverna Encantada, sua única novela inédita em produção.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a expectativa, agora, é de que a apresentadora Xuxa Meneghel possa realizar uma participação especial na trama infantil estrelada por Mel Summers.

Isso porque, a Rainha dos Baixinhos fará uma visita aos estúdios do SBT na próxima segunda-feira (16), e além de sua participação no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, os planos são de que ela grave algumas cenas em A Caverna Encantada.

Todavia, o desempenho de A Caverna Encantada, no ar desde julho do ano passado, esboça um desgaste evidente entre o público com a produção de obras com temática infanto-juvenil. A trama, para quem não sabe, assumiu o título de menor audiência da história do canal em quase 17 anos.

