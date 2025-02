Eduardo Costa se arrepende e pede desculpas à Fernanda Lima após disputa judicial

Após anos de embates judiciais, o cantor Eduardo Costa veio a público se desculpar com a apresentadora Fernanda Lima. Em entrevista ao Portal LeoDias, o sertanejo admitiu que agiu impulsivamente ao criticá-la no passado e demonstrou arrependimento por suas palavras.

"Fui um idiota. Às vezes, a gente fala coisas no calor do momento sem medir as consequências. Eu estava completamente errado e não tenho problema nenhum em admitir isso.", declarou o cantor.

A polêmica teve início em 2018, quando Fernanda Lima fez um discurso de empoderamento em seu programa Amor & Sexo, na TV Globo. Na época, Eduardo Costa fez duras críticas à apresentadora, o que resultou em um processo movido por ela. A disputa seguiu na Justiça, e o cantor acabou sendo condenado a pagar uma indenização.

Agora, em 2025, Eduardo Costa afirmou que não deseja mais se envolver em discussões políticas e destacou que essa experiência lhe trouxe aprendizados importantes.

"Eu era muito impulsivo e falava de tudo sem pensar. Hoje eu prefiro focar na minha carreira e na minha vida pessoal, sem alimentar brigas desnecessárias", disse o artista.

Ele ainda reforçou que suas desculpas são sinceras e que reconhece o impacto negativo de suas atitudes. "Fui errado e não estou dizendo isso porque fui processado. Estou falando porque acho que foi algo negativo para mim e, principalmente, para ela, que tem marido, filhos e uma carreira brilhante. Fui um bobo, um idiota, e naquele momento não pensei", concluiu.