Indústria dos Games reage à morte do Duo, o mascote do Duolingo

Na última terça-feira (11/2), o Duolingo internacional e nacional publicaram nas redes sociais uma nota de falecimento do mascote da empresa, a coruja verde, Duo. Sabendo disso, várias empresas do mundo dos games publicaram o “luto” das franquias quanto a morte do passarinho verde.

Confira:

A conta oficial da Sony britânica mostrou que até o Deus da Guerra sofreu com a morte do Duo:

A conta oficial de Halo também publicou o soldado supremo, Master Chief, emocionado com a situação:

A conta oficial de Vampire Survivors publicou um diálogo inspirado no meme da morte:

“Duo: E fui um bom passarinho Duo Lingo?

Morte Vermelha: Não”

Duo: was I a good duo lingo bird?



Red Death: no https://t.co/DlRNuvBKZn pic.twitter.com/OSZCllnWGv — Vampire Survivors Ode to Castlevania OUT NOW (@poncle_vampire) February 12, 2025

A conta oficial de Destiny 2 mostrou o verdadeiro assassino por trás da morte de Duo:

A conta oficial de Palworld publicou as condolências ao pássaro verde, do Duolingo:

“Estamos muito tristes em ouvir sobre o falecimento da coruja do Duolingo…

Uma coisa nada a ver, olha esse bicho verde esquisito que eu peguei hoje!”.

We're very sad to hear about the passing of the Duolingo owl...



...on an unrelated note, look at this weird green thing I caught today! https://t.co/139IN7EH4b pic.twitter.com/F4PlWOiDdk February 12, 2025

A conta oficial de Warcraft publicou uma homenagem ao Duo no X.





A conta oficial de Monster Hunter publicou uma caçada concluída com sucesso:

“Mal posso esperar para fazer meu novo chifre assobiante”.

Can't wait to craft my new hooting horn https://t.co/cqcT6SeHDQ pic.twitter.com/Jn6Pea5fC8 — Monster Hunter (@monsterhunter) February 12, 2025





A conta oficial de Just Dance publicou que o “Funky” não conseguiu aguentar o tranco:

“Descanse em paz por mexer demais”.

RIP for shaking it too hard pic.twitter.com/qB33Jzxkzb — Just Dance 2025 Edition (@justdancegame) February 12, 2025





A conta oficial de Dead Island publicou que talvez Duo volte… de um jeito diferente.

“Duo morreu… mas ele não vai ficar assim”.





A conta oficial de Dying Light publicou um texto parecido, apontando que o passarinho vai retornar como um zumbi.

“Ai não, ele não morreu, ele se transformou!CORRAM!!!!”





A conta oficial de Hitman no X, mostrou que o verdadeiro assassino por trás da morte do Duo, foi o agente 47.





A conta oficial de Rainbow Six, publicou que o Duo não soube jogar e acabou morrendo rápido demais:





“O cara escolheu escadas ”

A conta oficial de Assassin 's Creed também publicou o luto de Ezio Auditore, um dos personagens mais famosos da saga.

“Descanse em paz”.