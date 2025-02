Cacá Diegues, o homem que amava o cinema

Sem titubear, há cinco anos, em entrevista ao Correio, o pensador brasileiro Cacá Diegues apontou o espólio do Cinema Novo: "(Sobrou) o cinema brasileiro. Tiramos o cinema do estúdio, da câmera parada". À época, o hoje robusto cinema nacional (com três indicações para o Oscar) agonizava, mas Cacá tratou de professar a eternidade de sua perpetuação. Morto por complicações cardíacas, durante uma operação no Rio de Janeiro, aos 84 anos, Cacá terá o corpo velado hoje, no Palácio Petit Trianon (local da Academia Brasileira de Letras), e será cremado, na sequência.

Homem de debates refinados, o alagoano tinha na simplicidade o domínio da sabedoria, com tiradas como "Perco meu direito de falar, quando proíbo a fala do outro", e definia parâmeros claros para conceitos como Cinema Novo ("Foi o primeiro movimento com alcance internacional vindo do que era chamado de Terceiro Mundo") e Brasília ("A cidade foi um símbolo, uma síntese da cultura que preconizávamos (...) Temos que cultivar Brasília, nesse sentido").

Cacá, que substitui o amigo Nelson Pereira dos Santos, ocupando a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, se fez tão refratário à elitização e tão próximo ao espectador brasileiro, que praticamente só atendia pelo apelido (raras vezes era Carlos). Inovador e dono de um cinema musical, Cacá deu espaço a concreto manifestar do som, desde o título de Veja esta canção (1994), passando à euforia sonora de títulos como Quando o carnaval chegar (1972), Tieta do Agreste (1996), Orfeu (1999) e O grande circo místico (2018).

Em nota de pesar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou a emoção de muitos, e estendeu os "sentimentos a familiares, colegas e fãs do grande Cacá Diegues". Lula pontuou: "Ganga Zumba, Xica da Silva, Bye, bye Brasil, e, mais recentemente, Deus é Brasileiro, mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade. E representam a luta de nosso cinema, que sempre se reergueu quando tentaram derrubá-lo".

Em frentes de discussões, Cacá trazia a visão múltipla: foi ativista, produtor (em filmes como Terra em transe e Bacurau) e roteirista (Luzia Homem, de 1988, e A estrela sobe, 1974), além de professor, habilidade herdada diretamente do amigo (e mestre, o criador do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro) Paulo Emílio Sales Gomes, que, pela ótica de Cacá, teve a relevância de Glauber Rocha. "Ele apoiava e ensinava coisas para os cineastas de maneira fantástica. Paulo Emílio formou todos nós: foi um grande pai do cinema brasileiro do qual até hoje falamos", comentou, em 2019. Na dimensão de docente, ampliou horizontes para jovens da Cufa (Central Única das Favelas) para os quais ministrou curso de cinema na Cidade de Deus, alguns com futuro profissional e mobilizados no filme Cinco x Favela, agora por nós mesmos (2010).

Com alcance internacional — teve até entrevista no anos de 1970 para a referencial Cahiers du Cinéma —, Cacá trabalhou com gênios internacionais como Jean-Pierre Léaud (Os herdeiros, de 1969) e Jeanne Moreau (Joanna Francesa, de 1973). No Festival de Cannes, compareceu competindo com três filmes: Bye Bye Brasil (1980), Quilombo (1984) e Um trem para as estrelas (1987). Precursor na parceria entre tevê e cinema (junto à TV Cultura, e depois à Rede Globo), Cacá, na filmografia, aprofundou temas atuais como etarismo e racismo, em fitas como Chuvas de verão (1978) e Xica da Silva (1976), consagrado no Festival de Brasília de 1976. Numa trajetória harmônica, alternou esperança e pessimismo, esbanjou felicidade e adentrou alegorias, com tons soturnos e ramificações que alcançaram a religiosidade; tudo embalado em títulos elegantes como Um trem para as estrelas (1987), Dias melhores virão (1989), Deus é brasileiro (2003) e O maior amor do mundo (2006). Ocaso e celebração sempre convieram em sua obra.