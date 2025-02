Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (17/2)

AS DIMENSÕES CÓSMICAS

Data estelar: Lua míngua em Libra.

Enquanto escrevo estas linhas e enquanto tu as lês, a nossa nave Terra gira em torno do seu eixo a uma velocidade de 1.620 km/h, ou 450 m/s, e como se isso fosse pouco, se traslada ao redor do Sol a uma velocidade de 108.000 km/h, e se ainda te parece pouco, o sistema solar inteiro, dentro do braço da galáxia, gira em torno do seu centro, o buraco negro que um dia vai nos engolir, a 864.000 km/h, e mesmo sendo essa uma velocidade inconcebível, ainda assim demora mais de 100 milhões de anos terrestres para retornar ao mesmo lugar, e completar um ano galáctico.

E cá estamos nós preocupados com nossas picuinhas, não sabendo a razão de darmos tamanha importância a essas, ao ponto de nos desesperarmos.

A razão é que, nada é pequeno em nossa constituição, tudo é feito dessas colossais dimensões cósmicas. Pena não as percebermos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ajustar contas é preciso, mas não precisa ser feito num ambiente hostil. É melhor conversar e apelar para a necessidade de maior esclarecimento, porque, afinal, anda todo mundo sobrecarregado demais de ansiedade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Se tudo tivesse de ter uma utilidade, nós seríamos engrenagens de máquinas, como o capitalismo pretende. Porém, nossa humanidade sempre resistirá a esse apelo com sua criatividade, com sua capacidade de ir além.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



O que importa se a inércia da civilização faz todo mundo acordar na segunda-feira para produzir? A alma não está vinculada a esse jogo, mas conectada ao organismo colossal que chamamos de Universo. Aí o jogo é outro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Continue cuidando para que ninguém invada seu espaço desnecessariamente, porque as pessoas andam tão carentes e se sentindo tão desatendidas, que passaram a se comportar de maneira hostil. Sem necessidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Pensar é bom, mas nem sempre, porque há momentos em que os pensamentos se embaralham tanto que produzem emoções distorcidas, as quais, ao mesmo tempo, embaralham ainda mais os pensamentos. Círculo viciado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Acomode seus interesses dentro do conjunto de interesses diversos de todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Procure entender que ninguém, neste momento, pode fazer prevalecer exclusivamente seus interesses.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Tomar iniciativas parece difícil, mas uma vez que você se atrever a tomar a primeira, perceberá que só era difícil na elaboração dos pensamentos, já que na prática tudo flui com enorme facilidade. Em frente, pois!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Contenha seus impulsos, ainda não é uma boa hora para você colocar todas suas cartas sobre a mesa. Continue refletindo e amadurecendo seus planos, aguardando pelo momento certo, que não demora. Vem por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Socializar é muito bom, mas considerando que as pessoas andam mais perdidas que surdo em tiroteio, é bom você selecionar com bastante discernimento as pessoas que permite se aproximarem e usufruírem de sua companhia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A semana útil começou, mas para sua alma é apenas a continuidade do que já vem sendo produzido de antes. Melhor assim, porque isso significa você levar certa vantagem sobre as pessoas que demoram para acordar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Liberte sua mente, se permita pensar alto, longe e do jeito que aquecer seu coração, porque ainda que tudo pareça uma fantasia, pelo menos você terá garantido um bem-estar que, no dia a dia, parece desaparecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O nervosismo não tem uma causa definida, portanto, é perda de tempo você ficar buscando justificativas ou culpados. Viva seu nervosismo, o esgote até passar, sem criar consequências desnecessárias para esse.