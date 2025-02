Diretora de 'A substância' fala sobre inspiração em filme brasileiro

Na campanha pela estatueta do Oscar, a equipe de A Substância (2024) divulgou um moodboard — representação visual que norteia a produção do filme — de 92 páginas que deu origem ao filme. A pasta de referências foi criada pela diretora Coralie Fargeat em 2020 e conta com referências para a construção do filme. “Coralie Fargeat é a matriz. Tudo vem dela”, diz o perfil.

Uma das surpresas é a inspiração no terror brasileiro O animal cordial (2017). A cena da atriz Luciana Paes em frente ao espelho do banheiro foi uma das inspirações visuais para o candidato à estatueta de melhor filme.

Desde o lançamento de A substância, fãs já haviam apontado referências ao terror O Iluminado (1980). Com o moodboard, Fargeat confirma a inspiração no thriller com imagens do banheiro verde do filme e uma cena que mostra a ”Mulher velha no banheiro”, interpretada por Billie Gibson. Imagens dos filmes Réquiem para um sonho (2000) e Nosferatu (1922) também se destacam.

Também aparecem referências a pinturas, como a perturbadora Saturno devorando um filho, de Francisco de Goya, e O perdão póstumo, de Istvan Sandorfi.

As décadas de 1980 e 1990 têm representações de programas de televisão e estrelas que se tornaram referências de beleza na época. Poster com imagem da atriz estadunidense Heather Locklear, sucesso nos anos 1980, vestindo um maiô justo usado em programas de ginástica da televisão. As referências também aparecem com imagens do filme Beleza americana (1999).

O roteiro de Fargeat traz ainda imagens da animação Cinderela cobertas de sangue. Além de referências visuais com ovos de duas gemas, símbolo que aparece no filme, e globos oculares com duas íris.

Confira referências destacadas pela diretora: