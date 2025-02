Luciana Gimenez exibe barriga negativa em ensaio da Vai-Vai

AgNews/Leo Franco Luciana Gimenez

Luciana Gimenez, apresentadora, nesta sexta-feira (14), participou do ensaio da escola de samba paulista Vai-Vai, em pleno Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Com look prateado e preto, a musa da Rede TV! mostrou a barriga sarada e decote saliente.

No último domingo (9), Luciana Gimenez disputou a Batalha do Lip Sync com Rodrigo Faro, no Domingão com Huck, na Globo. O momento inusitado na TV foi bastante elogiado pela apresentadora.

"São novos tempos para valorizar quem faz televisão. Eu acho que é isso. A Rede Globo também está se modernizando. E acredito que o Luciano tem essa força de unir artistas de outros canais. Ele é um grande amigo há muitos anos", começou.

"Eu acho maravilhoso, já estava na hora. As pessoas querem ver os artistas em todos os lugares, tem que ser todo mundo junto e misturado pelo público, não dá para ficar só num lugarzinho. Estou feliz com o convite, sempre amei a Globo, ela faz parte da nossa história. E é muito legal, tem uma audiência incrível. A gente quer falar com o público, a gente vive disso. Então, é um prazer, estou empolgadíssima, já até estou com ‘gastura’", finalizou em entrevista ao Uol.

Luciana Gimenez.Foto: Leo Franco/AgNews