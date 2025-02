Lost Soul Aside, FNAF e Metal Gear; confira os principais jogos do State of Play 2025

Sonic , Lost Soul Aside, a expansão de Lies of P e Shinobi foram alguns dos destaques do primeiro State of Play. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

A Sony PlayStation realizou seu primeiro State of Play de 2025, mostrando as novidades que chegam ao PlayStation 5, na noite desta quarta-feira (12/2). Com pouco mais de 45 minutos de duração, o evento trouxe velhos conhecidos dos jogadores, como a saga Shinobi em uma nova interação, além de novos trailers de jogos que chegam este ano, como Borderlands 4, Split Ficiton e Five Night’s at Freddy’s Secret of The Mimic.



Confira:

Monster Hunter Wilds

A caçada está chegando! O novo jogo da Capcom da saga Monster Hunter abriu o State of Play com seu trailer de lançamento, mostrando a grandiosidade dos desafios que o caçador terá de superar. Wilds traz uma montaria inédita na saga que vai fazer parte substancial na jogabilidade.

Monster Hunter Wilds chega em 28 de fevereiro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Shinobi: Art of Vengeance

A franquia Shinobi, um clássico da SEGA vai ganhar um novo título. Um jogo de combate com sistema de plataforma, Shinobi: Art of Vengeance traz de volta o espírito da luta violenta e promete entregar muitas habilidades para o jogador desfrutar de encarnar um verdadeiro ninja.

Shinobi: Art of Vengeance chega em 25 de agosto para PC, Xbox Séries X|S, Switch PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sonic Racing: CrossWorlds

O “Mario Kart” de Sonic voltou em uma nova aventura, agora com mais modificações. Usando dois elementos que ganharam o carinho do público nos últimos tempos, o próprio Sonic, com a franquia cinematográfica dando muito certo em bilheteria, com o astro Jim Carrey, e o conceito de multiverso, sendo trazido para integrar o mapa, que parece ser mutável — assim como os carros — conforme o avanço das voltas.

Sonic Racing: CrossWorlds ainda não tem uma data para chegar, mas vai ser lançado para PC, Xbox One, Xbox Séries X|S, Switch PlayStation 4 e PlayStation 5.

Digimon Story Time Stranger

A saga Digimon vai receber um novo jogo focado em história e trará os monstros digitais mais queridos para protagonizarem esse enredo. Com um trailer falando sobre “Linhas alternativas” e “Uma amizade que atravessa o tempo”, é suspeito dizer que o jogo não se trata de algum tipo de viagem no tempo. Trazendo clássicos da primeira geração como Greymon e o Lobo gigante, Garurumon para o combate e exploração do jogo.

Digimon Story Time Stranger chega ainda em 2025 para PC, Xbox Séries X|S, Switch e PlayStation 5.

Lost Soul Aside

Um trailer de pré-venda de Lost Soul Aside também foi exibido no evento, mostrando o combate rápido e a movimentação fluida do personagem. Com fortes influências em Devil May Cry e Final Fantasy, o jogo promete uma jornada épica, repleta de poderes e com uma poderosa nostalgia do hack’n’slash clássicos do mundo dos games.

Lost Soul Aside chega em 30 de maio para PC e PlayStation 5.

Borderlands 4

Os caçadores de arca se preparam para uma nova aventura no FPS de armas randômicas em Borderlands 4. Com um trailer mostrando diversas habilidades com o novo poder de fogo do jogo, a Take Two finalmente deu uma data para o jogo chegar.



Borderlands 4 chega em 23 de setembro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.







Split Fiction

O próximo jogo cooperativo da Hazelight Studios ganhou mais uma prévia mostrando os diferentes tons das personagens, assim como as histórias das protagonistas. Fora esse aprofundamento na trama, Split Fiction vai trazer dois ambientes distintos no universo da fantasia, o mundo medieval repleto de magia e o outro lado sendo um mundo futurista cheio de tecnologia.

Split Fiction chega em 6 de março para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





Five Nights at Freddy ’s: Secret of the Mimic

A próxima sequência de Five Nights at Freddy 's, com os animatrônicos mais bizarros da cultura pop vai chegar em breve. Secret of the Mimic recebeu uma prévia misteriosa mostrando personagens inéditos para a franquia, além de colocar o jogador em um ambiente aterrorizante e tenso.

Five Nights at Freddy 's: Secret of the Mimic chega em 13 de junho para PC e PlayStation 5.





The Midnight Walk

Com uma pegada sombria e no melhor estilo do diretor Tim Burton, The Midnight Walk traz criaturas bizarras vindas de pesadelos, em um mundo devastado. Cabe ao jogador proteger a última centelha de fogo das trevas.

The Midnight Walk chega dia 8 de março para PlayStation 5 e PlayStation VR 2.

Darwin’s Paradox

Um dos poucos jogos inéditos anunciados no State of Play, foi o mais novo título da Konami, Darwin 's Paradox traz um game de plataforma que tem como protagonista o polvo, Darwin foi raptado da natureza e levado para uma misteriosa fábrica de comida.

Darwin 's Paradox PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Warriors Abyss

Lançado de surpresa o novo jogo da Koei Tecmo, Warriors Abyss é um Roguelite onde o jogador controla guerreiros históricos em uma onda de inimigos infernais. O jogo lembra muito Dynasty Warriors e RPGs com visão de cima.

Warriors Abyss já está disponível no PlayStation 4 e no PlayStation 5.

Onimusha: Way of the Sword

Onimusha volta de cara nova, trazendo o samurai Miyamoto Musashi para desafiar os terríveis Onis com o seu caminho da espada. O novo trailer trouxe um gameplay de como será o combate, agora saindo da câmera fixa e utilizando a câmera em terceira pessoa.

Onimusha: Way of the Sword está planejado para chegar em 2026 no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

O remake de Metal Gear Solid 3 ganhou finalmente um gameplay mostrando o Naked Snake em ação, além das cenas que marcaram a obra original de Hideo Kojima. Além da operação secreta, um macaquinho de Ape Escape apareceu de surpresa no fim do trailer, dizendo que tem “mais” vindo por aí.



Metal Gear Solid Delta: Snake Eater chega 28 de agosto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Mindseye

Mindseye é o shooter de ação futurista que traz o soldado Jacob Diaz procurando por respostas em um mundo onde a tecnologia reina.



Mindseye ainda não tem data para chegar, mas estará disponível PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.







Tides of Annihilation

O jogo de aventura e fantasia de Tides of Anninhilation traz uma Londres destruída por uma invasão de outro mundo e a única sobrevivente Gwendolyn acha um artefato capaz de conjurar o poder dos Cavaleiros da Távola Redonda. Magia, criaturas míticas e artefatos poderosos são alguns dos chamarizes do jogo.



Tides of Anninhilation não tem data confirmada para chegar, mas é exclusivo do PlayStation 5.



Lies of P: Overture

A expansão de Lies of P finalmente foi anunciada. O novo capítulo traz uma história anterior aos eventos do jogo, mostrando o mundo durante o Frenesi dos Títeres. Você controla novamente o Pinóquio em uma nova aventura cheio de chefes no melhor estilo Soulslike possível.

Lies of P: Overture que deve chegar em algum momento de 2025 para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S

Saros

Saros é o novo jogo da Housemarque’s estúdio por trás de Returnal, esse que saiu no lançamento do PlayStation 5, agora eles voltam para um novo FPS misturado com roguelike. Saros vai ter um sistema de progressão permanente onde a morte muda o mundo em torno do jogador, oferecendo novas habilidades, além de uma história única.

Saros chega apenas em 2025, exclusivamente para o PlayStation 5.

