João Silva atualiza estado de saúde de Faustão; saiba como apresentador está

João Silva falou sobre a saúde do pai, demonstrando alívio com a evolução do tratamento





No último sábado (15/2), João Silva, filho de Faustão, participou dos ensaios técnicos do Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Enquanto gravava conteúdos para seu programa na Band, exibido nas noites de domingo, o apresentador falou sobre a saúde do pai, demonstrando alívio com a evolução do tratamento.

"Ufa! É um alívio! Ele está se recuperando muito bem e em uma fase excelente, graças a Deus!", afirmou João em conversa com a colunista Fábia Oliveira.

Faustão, que enfrentou uma série de problemas de saúde nos últimos anos, foi internado em janeiro de 2025 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção. Ele recebeu alta após 53 dias de internação. No final de 2024, o apresentador já havia passado dois dias hospitalizado devido a uma infecção.

A trajetória médica de Faustão inclui procedimentos complexos. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração após ocupar o segundo lugar na fila de espera. O órgão foi doado por Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol de várzea que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em fevereiro de 2024, o comunicador enfrentou outro desafio ao realizar um transplante de rim devido a uma doença renal crônica. Após o procedimento, Faustão precisou fazer diálise duas vezes por semana e passou por uma embolização para tratar complicações linfáticas.

A saúde do apresentador já inspirava cuidados desde 2021, quando ele foi internado pela primeira vez para tratar a doença renal crônica e precisou utilizar um cateter para auxiliar na filtragem de líquidos do organismo.

