KVSH lidera as pistas no festival Funn Summer

Música eletrônica e esporte. Essa é a mescla que compõe a programação do Funn Summer, festival que busca atrair os adeptos de beach clube para a balada eletrônica.do (22/02), busca atrair entusiastas de beach club ao mesclar esporte e música eletrônica. As aulas, conduzidas por profissionais da BodyTech, oferecerão atividades como caiaque e frescobol, entre outras. O equilíbrio entre um estilo de vida saudável durante o dia e a celebração noturna será assegurado pelo set do DJ Kvsh.

Ao Correio, Kvsh compartilha suas primeiras experiências com a música e como a discotecagem se tornou seu meio de expressão. Natural de Minas Gerais, Kvsh começou a tocar bateria ainda criança, e, aos seis anos, já demonstrava interesse por bases musicais. Sua paixão pela música eletrônica surgiu aos 15 anos, quando começou a explorar referências na internet. Essa jornada o aproximou de artistas que mixavam músicas em mesas de som, revelando a autonomia e as infinitas possibilidades sonoras que esse universo oferece. "Percebi que, ao me tornar DJ, poderia ser o maestro da minha própria banda", revela.

O mineiro acredita que a busca por um traço de originalidade é fundamental. Produtor musical, Kvsh reconhece a repetição como um elemento necessário para construir uma assinatura sonora. Atualmente, ele se concentra em representar os ritmos brasileiros em suas produções, embora essa abordagem não tenha sido uma constante no início de sua carreira. Kvsh atribui essa evolução ao processo criativo. "Trazer brasilidades para a música eletrônica foi algo que veio com o tempo. No início, comecei a adicionar percussão às músicas; depois, fui mixando clássicos da MPB e do reggae brasileiro, até chegar a composições originais", explica.





Serviço:

Kvsh no Funn Summer

Sábado, a partir das 19h

Espaço de eventos Clube Ases - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 33 - Brasília

Ingressos disponíveis na Ingresse , com valores a partir de R$ 70 para o público feminino e R$ 90 para o masculino.