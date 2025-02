Noite de reggae com Trio Madeira terá clássicos dos anos 1970

Por Laura Cunha*—Para celebrar o fim de semana com muito reggae e um animado happy hour, o restaurante Jobim (704/705 Norte) prepara uma noite especial para esta sexta-feira (7/2). O evento será dedicado aos clássicos do reggae jamaicano e inglês das décadas de 1970 a 1990, trazendo grandes nomes da cena para animar o público. A festa será aberta com uma apresentação especial do DJ Jobim, às 19h, seguido pelo show do Trio Madeira.

O Trio Madeira é formado por músicos da banda Tijolada Reggae, sendo eles: Leonardo Vilela como guitarrista, Rogério Fagundes como vocalista e Luizinho Muzenza na percussão, que celebrará seu aniversário no evento. Nesta vibe o restaurante também recebe Renatinho Matos, Godoy, KINGZULU, Wagner, Lion King, Dudu Kabrunko.

A trajetória do vocalista Rogério Fagundes começou há 30 anos, quando ele passou a ouvir e tocar os clássicos da música jamaicana e inglesa das décadas de 1970 a 1990. Desde então, nunca deixou de estudar. “Eles são uma grande escola, não só para mim, mas acredito que para a maioria dos músicos da minha geração.”

O vocalista descreve o show do Trio Madeira como uma experiência única, repleta de positividade e boas energias. “Esse evento será puro reggae em sua essência: na força das amizades, na paz do movimento, na busca da fraternidade e na filosofia de união. A conexão com o público brasiliense é o que nos motiva a seguir em frente. Contamos sempre com esse estímulo, que nos energiza e inspira”, ressalta Rogério.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco