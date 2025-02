Agatha Moreira revela exigências para manter namoro com Rodrigo Simas

Agatha Moreira abriu o coração sobre o relacionamento com Rodrigo Simas. A atriz, que está no ar em Mania de Você, atual novela das nove da Globo, vive um namoro de seis anos com o ator, e fez confissões inéditas sobre o início do romance entre eles.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista detalhou o possível segredo para um namoro de longa data. "Eu já estava desacreditada no amor quando comecei a namorar o Rodrigo. Das minhas relações antigas, nenhuma passou de dois anos. Não esperava encontrar uma relação assim", explicou ela.

"O relacionamento só tem como ser duradouro com muita parceria, diálogo, sinceridade, cumplicidade, admiração e muito pé no chão. Nem tudo é meio a meio o tempo todo. Às vezes me doo mais, às vezes é ele. São fases e fases", detalhou Agatha Moreira. "Na nossa relação, existe muito respeito, vontade de partilhar a vida e entender os desejos do outro", relatou Agatha Moreira, que confessou alguns pré-requisitos para que pudesse engatar o namoro com Rodrigo Simas, e ele cumpriu com todas as suas ‘exigências’.

"Assim que terminei com o namorado anterior ao Rodrigo, peguei um caderno e anotei todos os pré-requisitos que uma pessoa tinha que ter caso eu decidisse namorar de novo. Botei desde as coisas mais importantes e valiosas para mim até as mais fúteis do planeta, como gostar de ver série, cor do cabelo… Aí veio o Rodrigo e cumpriu tudo", detalhou a artista.