Embaixada de Portugal promove exposição e encontro com Joana Vasconcelos

Em 20 e 21 de fevereiro, a Embaixada de Portugal em Brasília recebe a artista portuguesa Joana Vasconcelos para uma conversa sobre a presença de seu trabalho no cenário das artes visuais contemporâneas e o diálogo entre tradição e modernidade. Na sexta, e a editora brasileira Lucia Bertazzo que falará sobre a arte em forma de livro. Ambos encontros serão às 19h, no Auditório do Instituto Camões, com entrada franca e sujeita à lotação do espaço.

O público que comparecer ao evento terá acesso, em primeira mão, à monumental obra Pavillon du Vin, uma estrutura de ferro forjado de 5,5 metros de altura, em formato de garrafão de vinho com videira que sobem pela estrutura, instalada nos jardins da Embaixada de Portugal, assim como poderá conhecer os 15 volumes que integram Os cadernos da minha vida. Após os ciclos de conversas que se encerram no sábado, 21, a exposição ficará fechada e só será reaberta ao público no dia 8 de março, celebrando o Dia Internacional da Mulher.

A artista portuguesa Joana Vasconcelos, com uma carreira de cerca de 30 anos, é uma das mais célebres artistas contemporâneas da Europa, e chega a Brasília com a exposição Fascinação. Conhecida por suas esculturas monumentais e instalações imersivas que propõem um olhar crítica da sociedade contemporânea com humor e ironia, a artista é a mais jovem, e primeira mulher, a expor individualmente no Palácio de Versalhes, atraindo 1,6 milhão de visitantes, a mais vista em 50 anos e considerada um marco histórico na França. Autora de 1759 obras de arte, questiona o estatuto da mulher, a sociedade de consumo e a identidade coletiva.

Já Lucia Bertazzo, editora brasileira radicada em Lisboa, trabalhou entre 2005 e 2010 no ateliê do artista Siron Franco. Em 2014, no Rio de Janeiro, inaugurou a UQ! Edições com Leonel Kaz e, ao mudar-se para Lisboa, em 2017, a editora ganhou o nome de Urucum, destacando-se por criar projetos editoriais diferenciados, criados de forma artesanal. A Urucum é responsável pela edição de “Os cadernos da minha vida”, com desenhos, textos e colagens de Joana Vasconcelos que integram a exposição “Fascinação”. Lúcia também desenvolve projetos de curadoria e montagem de exposições em galerias, feiras de arte e instituições no Brasil, Espanha, França, Itália, Moçambique e Portugal.

Joana Vasconcelos: Fascinação

Em cartaz 20 e 21 de fevereiro, e de 8 de março a 15 de agosto, quintas e sextas-feiras, das 11h às 16h, e no primeiro sábado de cada mês, das 11h às 16h, na Embaixada de Portugal do Brasil. Entrada franca.