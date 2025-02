Bloco da Cabeça do Pimpolho volta às ruas do carnaval brasiliense

O Bloco da Cabeça do Pimpolho vai para as ruas no pré-carnaval de Brasília no sábado (22/2), às 14h, na Comercial da 408/409 norte. Com os grupos de pagode Kipekado, Se Joga e Vieira’s como atração para o público.



O Bloco, que já está na sua sexta edição, relembra o melhor dos anos 1990, desde o pagode até as fantasias da época. Com concentração a partir das 13h, o Bloco tem previsão de encerramento às 21h.

Após quatro edições realizadas junto à Secretaria de Cultura e um evento privado após o hiato da pandemia, a proposta da sexta edição do Bloco é de “ser a maior edição da história do bloco, aumentando não só a expectativa de público, como também a estrutura, segurança e conforto dos foliões”, segundo a produtora cultural do Bloco, Bruna Lima.

Idealizado por um grupo de nove amigos, estudantes de Engenharia Civil da Universidade de Brasília (UnB), o Bloco da Cabeça do Pimpolho nasceu em 2017 e é realizado na época de pré-carnaval. A intenção é trazer à tona a lembrança dos anos 1990, nos quais cresceram a maior parte do público alvo do evento.

“O Bloco da Cabeça do Pimpolho começou como uma celebração entre amigos e hoje é um evento cultural de Brasília que reúne todas as gerações. É brincadeira de criança, é paparico, é amor, só não é cilada”, brinca Mateus Festas, um dos idealizadores do evento.

O nome do bloco é alusivo a uma das músicas icônicas do grupo Art Popular, que representa o idolatrado pagode anos 1990, além de prestar uma homenagem póstuma ao cantor do grupo Molejo, Anderson Leonardo, morto em 2024 vítima de um câncer, cuja a face estampa a logotipo do bloco.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel