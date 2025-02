Atriz Claudia Ohana detalha momentos de tensão após incêndio que invadiu TV no Rio

A atriz Claudia Ohana compartilhou nas redes sociais momentos de apreensão após o incêndio que atingiu os Estúdios Globo na tarde desta terça-feira (18). O fogo destruiu parte da cidade cenográfica da novela Dona de Mim, próxima produção das 19h da emissora.

Por meio de um vídeo, Claudia Ohana, que estava nos estúdios no momento do incêndio, descreveu a situação caótica: "Oi, gente, estou aqui no Projac hoje e está uma loucura, né? Porque está pegando fogo, estão evacuando, tem helicópteros… Só queria dizer que, bem, comigo está tudo bem, e espero que lá também esteja tudo bem. Mas acho que queimou bastante, né? A cidade cenográfica", disse a atriz.

Leia também: Incêndio atinge cidade cinematográfica no Projac da Globo

A Globo informou que o incêndio começou por volta das 14h e se alastrou rapidamente, mas foi controlado pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com apoio da Brigada de Incêndio da emissora. Não havia gravações no momento do incidente e, felizmente, ninguém ficou ferido.

O incêndio atingiu a cidade cenográfica da novela Dona de Mim, escrita por Rosane Svartman e com estreia prevista para abril. A trama contará com Clara Moneke, Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti, Giovanna Lancellotti e L7nnon no elenco.

A produção ainda avalia os prejuízos causados pelo incidente e se isso pode afetar o cronograma de gravações. A emissora destacou que todas as normas de segurança foram seguidas e que as investigações sobre as causas do incêndio já começaram.

Leia também: Gloria Pires vence processo contra uso indevido de meme icônico



Este não é o primeiro incêndio registrado nos Estúdios Globo. Em 2022, um fogo atingiu o cenário da novela Todas as Flores, destruindo parte da loja Rhodes. Antes disso, em 2017, a cidade cenográfica de Deus Salve o Rei também foi tomada pelas chamas. Apesar do susto, a rápida ação dos bombeiros e da brigada da Globo evitou que o fogo causasse danos ainda maiores.

O conteúdo Atriz Claudia Ohana detalha momentos de tensão após incêndio que invadiu TV no Rio aparece primeiro em Feed TV.

O post Atriz Claudia Ohana detalha momentos de tensão após incêndio que invadiu TV no Rio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.