Saiba como Rubens Paiva participou do concurso de Plano Piloto

Rubens Paiva foi um dos engenheiros que apresentou um projeto para o concurso de construção de Brasília. No total, 26 propostas foram apresentadas, todas elas criadas por 62 concorrentes. Rubens fazia parte da equipe de Pedro Paulo de Melo Saraiva e Júlio José Franco Neves, então recém-formados na Universidade Mackenzie, de São Paulo, naquele ano de 1956.

A proposta apresentada pelos jovens engenheiros ficou em 16º lugar no Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Foi o também engenheiro civil Lucio Costa quem ganhou. O grupo de Rubens Paiva, que tinha ainda seis outros colaboradores, era ligado à Escola Paulista de arquitetura.

A proposta da equipe de Rubens Paiva dividia a cidade em três núcleos que compreenderiam zonas administrativas, industrial e de comércio. Ao redor ficariam as áreas residenciais e um parque em formato de Y uniria os núcleos. O projeto era inspirado na arquitetura e no urbanismo modernos preconizados pela Carta de Atenas.

A ligação de Rubens Paiva com Brasília também passa pela política. Como conta Marcelo Rubens Paiva em Ainda estou aqui, livro que serviu de base para o roteiro de Walter Salles no filme, o então deputado estava na cidade quando foi cassado em 1964 pelo primeiro Ato Institucional. Juntamente com outros deputados, ele pulou o muro da Embaixada da Iugoslávia para se refugiar. Em discursos na Câmara dos Deputados, Rubens, eleito em 1962 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), defendia o presidente Jango. O filme ainda estou aqui, que tem Fernanda Torres como atriz principal, concorre ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional.