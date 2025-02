Isabel Veloso é internada com muitas dores e revela nova cirurgia

Isabel Veloso, conhecida por compartilhar sua rotina de tratamento contra o câncer, revelou em suas redes sociais que será submetida a uma cirurgia nesta sexta-feira (21), às 8h da manhã. A influenciadora, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, foi hospitalizada após fortes dores causadas por pedra na vesícula.

Nos stories do Instagram, Isabel explicou sua situação e detalhou os procedimentos que enfrentará: "Estou bem sonolenta, estou com sedativos. Estou com remédio e com morfina, injeção subcutânea. Vou operar amanhã às oito da manhã", começou.

"Eu achei que ia escalar as paredes desse hospital, de tanta dor que senti. Vou aproveitar que vou tirar a vesícula, e vou colocar port-a-cath de novo. Estou sem veias, todas estão estourando. Sobrou somente uma. Tenho uma tomografia para fazer hoje, e não sei com que veia farei", relatou. A influenciadora ainda desabafou sobre o sofrimento causado pelas dores intensas, afirmando: "Não desejo nem para o meu pior inimigo."

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, Isabel recentemente revelou que a doença avançou para os pulmões. Além do câncer, agora enfrenta complicações devido à pedra na vesícula, o que levou à decisão pela cirurgia. Em uma interação com seguidores, a jovem respondeu a uma pergunta sobre a expectativa de vida dada pelos médicos, explicando que a situação depende da eficácia do tratamento:

"Quando eu tinha desistido do tratamento, eles me deram 6 meses de vida. Agora, estou fazendo o tratamento e controlando a doença. É muito imprevisível, é mais uma questão de analisar se ‘o tratamento vai conter a doença’."

Ela também relembrou o motivo que a levou a interromper temporariamente o tratamento antes de engravidar do marido, Lucas Borbas: "Tive uma reação extremamente grave com a medicação que eu usei no ano passado. Era uma imunoterapia, assim como essa que estou fazendo agora, e, na primeira aplicação, eu tive muita dor, em um nível insuportável. Eu tomava muita morfina, eu era praticamente dopada."

Agora, Isabel segue sob cuidados médicos enquanto se prepara para a cirurgia.

