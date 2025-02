Jojo Todynho dá beijão em novo namorado na piscina

Jojo Todynho compartilhou momentos especiais em um novo post no Instagram nesta quinta-feira (20). Entre as imagens, um vídeo chamou atenção: a cantora apareceu curtindo a piscina e protagonizou um beijão com seu novo namorado, o policial militar Thiago Gonçalves.

No registro, Jojo surge com um maiô cavado e posando na beira da piscina, quando Thiago se aproxima e os dois trocam carinhos. Esse foi o primeiro post oficial do casal no feed da funkeira, que assumiu o relacionamento há pouco mais de uma semana.

A cantora também aproveitou para mostrar seu novo visual. Após eliminar 80 kg com a bariátrica, ela exibiu a silhueta mais fina e os momentos recentes, incluindo idas à praia, surpresas românticas e uma partida do Flamengo. Nos últimos dias, Jojo ainda passou por novas cirurgias estéticas, como lipoaspiração e lifting nas pernas.

Apesar da fase positiva, a artista contou que o pós-operatório tem sido desafiador. "Tive um momento difícil, chorei bastante. A recuperação mexe com a autoestima e o emocional", revelou.