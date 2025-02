Curiosidades sobre a vida e carreira de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo, um dos maiores ícones da Geração Z, comemora 22 anos de idade. Desde sua estreia na televisão até o estrelato na música, a cantora e compositora consolidou seu nome como um dos fenômenos da atualidade, conectando-se profundamente com o público jovem por meio de letras emocionantes e autênticas.

Da Disney ao estrelato global

A trajetória de Olivia começou cedo. Em 2016, a jovem estrelou a série “Bizaardvark”, da Disney, e posteriormente interpretou Nini Salazar-Roberts em “High School Musical: The Musical: The Series”. No entanto, foi com seu álbum de estreia, Sour, lançado em 2021, que ela atingiu um patamar inigualável na indústria musical. O disco, impulsionado pelo single “Drivers License”, bateu recordes de streaming e se tornou um dos mais vendidos do ano, superado apenas por 30, de Adele.

Origens e influências musicais

Nascida na Califórnia, Olivia tem raízes filipinas por meio do pai, Ronald Rodrigo. Em entrevistas, já revelou seu orgulho em honrar sua bagagem cultural. Musicalmente, ela cresceu admirando artistas como Taylor Swift, Lorde, Pearl Jam, No Doubt e Green Day. Sua admiração por Taylor, em especial, era evidente no início da carreira, mas a relação entre as duas esfriou após especulações de que “Deja Vu” teria sido inspirada em “Cruel Summer”.

Estilo de vida e impacto cultural

Olivia também se destaca por seu estilo de vida. Em diversas entrevistas, comentou que segue uma alimentação majoritariamente vegana, embora mantenha suas raízes culinárias filipinas. Além disso, sua autenticidade e transparência ao abordar temas como relacionamentos e autodescoberta fizeram dela uma voz essencial para a nova geração.