Os novos detalhes da investigação da morte de Liam Payne

Um tribunal argentino decidiu absolver o empresário Roger Nores e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, encerrando as acusações contra eles na investigação sobre a morte do cantor britânico Liam Payne. A decisão, assinada por um painel de juízes do Tribunal de Apelação da Argentina, foi divulgada na noite desta quarta-feira.

Payne faleceu em 16 de outubro do ano passado, após cair da sacada do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires. Exames revelaram que ele tinha um “coquetel de drogas” em seu organismo e sofreu “politrauma” no corpo. As autoridades investigavam se Nores havia facilitado o acesso do cantor às substâncias tóxicas ou negligenciado sua segurança.

Porém, os magistrados concluíram que o empresário não teve responsabilidade direta sobre os eventos que levaram à morte de Payne. Segundo a decisão, mesmo que Nores estivesse presente, não haveria garantia de que o cantor não teria encontrado uma maneira de consumir drogas e álcool. Os juízes também destacaram que Nores tentou alertar a família de Payne sobre sua situação, enviando um e-mail em agosto de 2024, mas não obteve resposta.

— Que bom que isso finalmente acabou — declarou Nores à imprensa. — Agora poderei viajar para o Reino Unido e me despedir do meu amigo.

Os funcionários do hotel, Gilda Martin e Esteban Grassi, também foram inocentados, pois não foi encontrada evidência de negligência ou imprudência em suas ações. Eles haviam sido investigados por levarem Payne desacordado ao seu quarto minutos antes da queda fatal.

Entretanto, Ezequiel Pereyra e Braian Paiz continuam detidos sob a acusação de fornecer drogas ao cantor. Paiz admitiu ter entregado entorpecentes a Payne, alegando que foi um “presente”, mas a justiça entendeu que houve uma transação financeira envolvida. Um testemunho indicou que Paiz mencionou uma nota de US$ 100 antes de sair do hotel, supostamente para obter drogas para o artista.

Com a absolvição de Nores, Martin e Grassi, a investigação segue agora focada nos responsáveis pelo fornecimento das substâncias que contribuíram para a morte do ex-vocalista do One Direction.