Garota do Momento: personagem ficará entre a vida e a morte após crime de homofobia cometido por Nelson - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nos próximos capítulos de Garota do Momento um personagem ficará entre a vida e a morte após Nelson (Felipe Abib), cometer um crime de homofobia. Tomado pelo preconceito, ele decide atingir Érico (Silvero Pereira), mas seu ato insano acaba ferindo Carlito (Caio Cabral).

Tudo começa quando Nelson descobre que seu filho Guto (Pedro Goifman) é gay. Incapaz de lidar com a verdade, ele culpa Érico pela orientação do jovem. Nelson fica ainda mais furioso quando encontra Guto e Vinicius (Elvis Vittorio) no boliche. Lá, inclusive, ele tentará agredir o funcionário. Após isso, irá confrontar Érico na casa de Anita (Maria Flor), resultando em uma briga. Frustrado, ele elabora um plano cruel.

Decidido a prejudicar Érico, Nelson planta uma bomba caseira na entrada da boate onde o artista se apresenta como Verônica Queen. No entanto, quem estará no local é o filho do artista, Carlito. Sem perceber o perigo, o rapaz acaba sendo atingido pela explosão e cai desacordado.

O pânico se espalha imediatamente. Érico, ao ver o filho ferido, corre para socorrê-lo, enquanto Marlene (Ana Flavia Cavalcanti), presente na plateia, também se desespera. Carlito é levado ao hospital em estado crítico, e Nelson, sem medir as consequências de seu ato, foge.

A partir desse momento, a história ganha novos desdobramentos. A busca por justiça se intensifica, e Érico enfrentará um dos momentos mais difíceis de sua vida. De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, as cenas estão previstas para irem ao ar nos capítulos dos dias 17 e 18 de março.

O post Garota do Momento: personagem ficará entre a vida e a morte após crime de homofobia cometido por Nelson foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.