Atriz de ‘Garota do Momento’ revela orientação sexual

Rebeca Carvalho, que está no ar na novela Garota do Momento, na pele da personagem Ana Maria, abriu o coração sobre a vida pessoal, e revelou que se considera uma mulher bissexual.

Em entrevista à revista Caras, a atriz, de 21 anos, descreveu a coragem em assumir sua sexualidade, e apontou semelhanças pelas vivências de seu papel na trama assinada por Alessandra Poggi, com relação ao assunto.

"Eu já fui e sou uma Ana Maria na vida dos meus amigos, assim como já fui um Guto (Pedro Goifman) e precisei de uma Ana Maria. Já fui apoio para amigos que estavam se assumindo homossexuais, bissexuais. E antes de me assumir, tive pessoas que me apoiaram. Ninguém consegue enfrentar o mundo sozinho", disse Rebeca Carvalho.

"Fui me assumir bissexual recentemente. Não era uma coisa que escondia, mas não achava que precisava falar com as pessoas. Se eu estiver com um homem, ok. Se estiver me relacionando com uma mulher, ok também. Só que, ainda assim, entender que eu não estava fazendo nada de errado, que se eu me assumisse eu teria apoio, com certeza foi importante", explicou a atriz de Garota do Momento, que destacou a ‘necessidade’ em tornar público o assunto.

"Precisava me assumir, porque se aparecesse com uma mulher antes, as pessoas iriam ficar sem entender. Era necessário falar abertamente, sem ter vergonha, porque a gente é levado a ter vergonha", pontuou Rebeca.

