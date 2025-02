Palomma Duarte aposta em roupa ousada em ensaio ao som de Lady Gaga

Palomma Duarte, de 47 anos, está contando os dias para o aguardado show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, marcado para 3 de maio. A atriz celebrou a novidade compartilhando um ensaio fotográfico no Instagram ao som de Born This Way, hit icônico da cantora pop. A escolha da música não foi por acaso, já que a expressão significa "nasci assim" e reflete a proposta do ensaio, que exalta sua beleza natural e autenticidade.

Na legenda da publicação, Palomma demonstrou sua empolgação: "Vamos com Gaga que é sempre a melhor vibe". Ela ainda usou a hashtag "Ela tá chegando", relembrando o famoso meme "Ela não vem mais", criado após Lady Gaga cancelar sua apresentação no Rock in Rio 2017 por problemas de saúde. A brincadeira repercutiu entre os fãs, que também estão ansiosos pelo grande evento na Cidade Maravilhosa.

O show de Lady Gaga será realizado em um palco montado nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O evento, intitulado Todo Mundo no Rio, promete ser um espetáculo inesquecível e, o melhor, totalmente gratuito. A novidade foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes e pelo empresário Luiz Oscar Niemeyer, CEO da Bonus Track, empresa responsável pela organização.

A volta da cantora ao Brasil movimentou as redes sociais e gerou grande expectativa entre os fãs, que aguardam um setlist repleto de sucessos. Para Palomma Duarte e milhares de admiradores da artista, a noite de 3 de maio promete ser histórica. Com hits marcantes e uma produção grandiosa, Lady Gaga está pronta para transformar Copacabana em um verdadeiro palco de celebração da música pop.

