Ana Paula Araújo e Bernardinho posam juntos durante almoço em família

Ana Paula Araújo, jornalista renomada e apresentadora do Bom Dia Brasil, comemorou neste domingo (23) o aniversário de seu irmão, Marco Antônio. Em uma reunião intimista com a família, realizada em um restaurante no Rio de Janeiro, ela compartilhou momentos especiais nas redes sociais. Através de uma postagem descontraída nos Stories do Instagram, Ana Paula se referiu ao irmão como seu "favorito e único", celebrando a data de maneira carinhosa. "Parabéns, Marco Antônio", escreveu, com um tom leve e divertido, destacando a proximidade com ele.

A presença de Bernardinho, namorado de Ana Paula, também chamou a atenção. O treinador de vôlei, de 65 anos, participou da celebração, embora o casal prefira manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Discreta, a apresentadora raramente compartilha imagens ao lado do namorado, mas, desde a confirmação do relacionamento, em agosto do ano passado, os dois foram vistos juntos em alguns eventos. A primeira aparição pública do casal foi em São Paulo, quando posaram juntos em um evento, deixando claro o romance.

Embora ambos sejam figuras públicas, Bernardinho e Ana Paula mantêm sua privacidade, preferindo momentos discretos, longe da exposição midiática. O treinador de vôlei, campeão olímpico, tem uma história marcada por sua união de 25 anos com Fernanda Venturini, com quem teve duas filhas. Além disso, ele é pai do jogador Bruninho, fruto de seu relacionamento com a ex-jogadora Vera Mossa. Por sua vez, Ana Paula tem uma filha, Melissa, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Essa celebração íntima reflete o estilo reservado de Ana Paula Araújo, que, apesar de ser uma personalidade de destaque, valoriza sua vida familiar e amorosa. O carinho entre ela e o irmão, assim como o apoio do namorado Bernardinho, evidenciam os laços fortes que ela mantém com sua família e com aqueles que considera importantes em sua vida pessoal.

