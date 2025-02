Circuito carnavalesco Vem pro mar agita a folia em São Luís

Belo foi atração no circuito Vem pro Mar em São Luís - (crédito: Divulgação/SECOM MA)

Na beira da praia, o circuito carnavalesco Vem pro Mar é um dos pontos de festa em São Luís, no Maranhão. Realizada na Avenida Litorânea, a festa traz trios elétricos com atrações diversas para agradar a vários segmentos do público.

No último sábado (22/2), São Luís sentiu a energia do cantor Belo que fez um show com os maiores sucessos. Em 7 de fevereiro, os foliões curtiram o show de Ivete Sangalo que reuniu 600 mil pessoas. Nomes como Anitta, Jorge e Mateus, Gloria Groove e Felipe Amorim também irão passar pela cidade.



Confira a programação dos próximos shows do circuito Vem pro Mar:



A programação do Carnaval do Maranhão 2025 no Circuito Vem Pro Mar é:







Dia 27 de fevereiro: Felipe Amorim, Jorge & Mateus;

Dia 28 de fevereiro: Gloria Groove, Xanddy Harmonia e Ávine Vinny;

Dia 1º de março: Bloco da Anitta, Chiclete com Banana e Kaka e Pedrinho;

Dia 2 de março: Nattan, Mateus Ximenes e Léo Foguete;

Dia 3 de março: Xand Avião, Jonas Esticado e Marcynho Sensação;

Dia 4 de março: Wesley Safadão, Durval Lelys, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro.