Jenny Miranda rebate ataques de Gato Preto e ameaça processo

Jenny Miranda não deixou barato após ser alvo de ofensas de Samuel Santanna, conhecido como Gato Preto. O rapaz, que namora sua filha, Bia Miranda, fez duras críticas à sogra, com quem a jovem mantém uma relação conturbada. Revoltada, a ex-A Fazenda usou as redes sociais para rebater os ataques e expor problemas do casal.

Nos stories do Instagram, Jenny fez um desabafo inflamado e chamou o cantor de covarde: "Você está achando que eu tenho medo de você, né? Você só cresce para cima de mulher, seu covarde. Quem é você para falar de mim? Sobre meu término? Você termina com a Bia quase todo dia, humilha ela e está falando de calmante".









Ela também revelou que a filha, que está grávida, tem enfrentado dificuldades emocionais no relacionamento: "Ela está tomando calmante grávida para aguentar as suas merd*, seu bos**. E cuidado com as suas ameaças porque aqui você não ronca não que te coloco atrás das grades, que é o seu lugar"*.

Jenny seguiu criticando a postura do funkeiro e demonstrou preocupação com a segurança da filha e do neto: "Você acha que você assusta alguém, né? Você só faz vergonha na internet e lave a boca para falar do Kaleb, que não sei como o Buarque está deixando ele perto de um louco como você. Não confio em você perto da Bia nem perto do Kaleb. De pai você não tem nada, por isso suas ex só colocam você na Justiça".

A influenciadora ainda acusou Gato Preto de viver às custas de Bia e previu o fim do relacionamento: "Vai trabalhar que você ganha mais em vez de viver às custas dela. Você não é exemplo de nada. A Bia só está com você porque ela é dependente emocional, mas já já ela acorda e te dá um pé igual ela já fez".

Por fim, Jenny Miranda anunciou que pretende levar a briga para a Justiça: "Vamos ver se vai ter dinheiro para pagar o processo que vai receber por uso indevido da minha imagem de nove anos atrás, e uma história bem mal-contada e mentirosa. Nada que você faça para tentar me descredibilizar, seu verme, vai apagar suas merdas, e o lixo que você é. Ponto final… Agora te encontro no tribunal".

