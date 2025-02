Carnaval de São Luís conquista o público e atrai turistas

São Luís no Maranhão pode não ser o primeiro estado associado ao carnaval no Brasil. Porém, nos últimos cinco anos, o incentivo na festa tem sido cada vez mais forte e o governo tem buscado atrair cada vez mais foliões.

No ano passado, a cidade reuniu 2,9 milhões e teve um impacto econômico de 313 milhões de reais. Para esse ano, a expectativa é de 4 milhões de pessoas aproveitando os circuitos carnavalescos.

Em relação a foliões de outros estados, a expectativa é que 20 mil pessoas cheguem em São Luís entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. O carnaval na cidade começou em 2 de fevereiro com show do Psirico na Avenida Litorânea e, em 4 de março, as festividades se encerram com Wesley Safadão, Mari Fernandez, Durval Lelys e Zé Vaqueiro.

