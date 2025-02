Bárbara Evans expõe motivo de ter bloqueado a mãe: "Nunca esperei isso"

Bárbara Evans abriu o jogo sobre o afastamento de sua mãe, Monique Evans. A relação conturbada entre as duas voltou a chamar atenção nas redes sociais, na última segunda-feira (24), depois que a ex-modelo revelou ter sido bloqueada pela filha e, consequentemente, impedida de acompanhar a rotina dos netos. Diante da repercussão, a influenciadora decidiu se pronunciar e explicou o motivo de sua decisão.

Nos Stories do Instagram, Bárbara contou que optou pelo bloqueio após receber mensagens fortes da mãe durante uma discussão. Segundo ela, os áudios enviados por Monique foram impactantes e inesperados. "Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe", desabafou. Bárbara ainda afirmou que o rompimento partiu de Monique e que apenas respeitou a decisão: "Foi uma opção e escolha dela, não minha".

Mãe de três crianças – Ayla, de 2 anos, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de 1 ano –, a influenciadora reforçou que tem registros das conversas e que o distanciamento não aconteceu por uma briga comum. "Eu hoje tenho a minha família e não admito certas coisas", declarou. Ela também pediu que as pessoas evitassem julgá-la sem conhecer toda a história e ressaltou que seu irmão, Armando, mantém uma relação diferente com Monique.

Durante o desabafo, Bárbara mencionou as dificuldades de conviver com familiares que enfrentam transtornos emocionais, mas sem citar diretamente a mãe. "Sempre dei o meu melhor, mas tudo tem um limite", afirmou.

A declaração veio após Monique Evans contar ao portal Leo Dias que, para conseguir acompanhar a rotina dos netos, precisou criar um perfil falso nas redes sociais. "A gente ainda não está se falando, a gente precisa de tempo. Então, eu estou obedecendo, estou na minha", disse a ex-modelo.

O afastamento entre as duas não é uma novidade, já que a relação delas passou por altos e baixos nos últimos anos. Apesar da atual tensão, Monique deixou claro que acredita que as coisas podem melhorar com o tempo. Nos comentários de suas publicações, fãs também demonstraram apoio e torcem para que mãe e filha consigam se reconciliar.

