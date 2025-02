Jade Magalhães revela novo medo após maternidade

Reprodução / Internet

Desde que se tornou mãe, Jade Magalhães, de 31 anos, percebeu uma nova preocupação em sua vida: o medo da morte. A influenciadora, que deu à luz Serena há quase dois meses, fruto de seu relacionamento com Luan Santana, de 33 anos, compartilhou esse sentimento com seus seguidores na manhã desta terça-feira (25).

"Passei a ter esse medo. Para coisa boba, tipo andar de quadriciclo, carro", confessou Jade ao responder a um fã anônimo em suas redes sociais.

Apesar de estar mais afastada do Instagram desde o nascimento da filha, a influenciadora quebrou o silêncio na segunda-feira (24) e abriu uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores. Além da mudança de perspectiva sobre os riscos do dia a dia, Jade falou sobre sua experiência com a maternidade e as transformações em seu corpo desde o parto, em 28 de dezembro.

Ao ser questionada sobre queda de cabelo, um dos efeitos comuns do pós-parto, ela celebrou o fato de não ter passado por isso. "Sempre tive medo dessa parte. Não tive queda de cabelo", revelou.

Jade foi questionada ainda sobre a recuperação física após o parto e abriu o jogo sobre o atual shape: "Não voltou 100%, até porque não tem nem sessenta dias de pós-parto e eu estou retomando as atividades físicas agora. Já perdi os quilos que ganhei, falta correr atrás da massa magra kkkkk (…) Voltei! Mas estou voltando aos poucos. Estou fazendo LPF [Low Pressure Fitness] também, pra ajudar a fortalecer a musculatura abdominal."



















































































A alimentação da bebê também é um ponto ao qual a influenciadora se pega bastante atenta: "Me alimento vem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem pra Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. PS: já pararam pra ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína."

Leia também: Atriz Zezé Polessa é internada e cancela peças em Curitiba

Para completar, Jade mencionou as partes mais emocionante da maternidade: "Alguns momentos da maternidade foram marcantes até agora: o momento que descobri que estava grávida, quando descobrimos o sexo, o momento do nascimento da Serena, quando ela chegou em casa, o primeiro banho, o dia que o umbigo caiu, o dia que ela furou a orelha… cada momento com ela é especial demais."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular