Filho de Arnold Schwarzenegger aparece pelado em cenas ousadas

Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger, causou grande repercussão ao aparecer completamente nu na nova temporada de The White Lotus. Interpretando Saxon Ratliff, um jovem hospedado em um luxuoso resort na Tailândia, o ator de 31 anos chamou a atenção por suas cenas ousadas. Sem o uso de dublês ou próteses, Patrick optou por realizar as sequências de nudez de forma autêntica, o que gerou debates sobre vulnerabilidade e a preparação para esse tipo de atuação.

Nas redes sociais, a aparição do ator dividiu opiniões. Enquanto alguns elogiaram sua coragem e fizeram comparações com o físico icônico de seu pai, outros questionaram o excesso de nudez explícita na série. "Isso já virou marca registrada de The White Lotus, mas será que é realmente necessário?", ponderou um espectador. A presença de Patrick no elenco, no entanto, aumentou ainda mais a expectativa para a nova temporada do premiado drama da HBO.

Leia também: Justin Bieber desmente rumores sobre recaída em drogas e fala sobre sua saúde

Além das cenas de nudez, um momento específico causou ainda mais polêmica entre os fãs. Em uma sequência controversa, Lochlan (Sam Nivola) é flagrado observando Saxon se masturbando no banheiro. A cena gerou intensos debates sobre os limites da narrativa e a forma como a série aborda tabus, incluindo a complexidade das relações familiares. Muitos internautas questionaram a necessidade desse tipo de abordagem, enquanto outros defenderam a escolha artística dos criadores.

Outro momento impactante ocorre quando Saxon recebe uma massagem no resort e se mostra visivelmente excitado, enquanto Lochlan, mais uma vez, observa o irmão. A sequência levantou discussões sobre a insinuação de incesto na trama, tornando a nova temporada de The White Lotus uma das mais polêmicas até agora.

aquela cena do patrick schwarzenegger https://t.co/VOtxqclgtI

The White Lotus servindo tudo que a gente gosta, mas não confessa: padrão, puto, inescrupuloso e cachorro. Sem condições pra esse desgraçado do Patrick Schwarzenegger. ????????? #TheWhiteLotus pic.twitter.com/ZY2ugyPz17 — Golden Boy (@ImGoldenBoy) February 21, 2025

O post Filho de Arnold Schwarzenegger aparece pelado em série e imagens repercutem foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.