Filmes infantis movimentam o circuito de cinema no mês de março

Entra em cartaz nesta quinta-feira (27/2) nos cinemas brasileiros o filme O Homem-Cão, nova animação da Universal Pictures em parceria com a DreamWorks. No dia 13 de março, o longa nacional Deu Preguiça chega às salas de cinema. Os dois filmes são animações para curtir com toda a família.

Com direção de Peter Hastings e produção de Karen Foster, O Homem-Cão conta a trajetória de um cachorro policial e seu dono. Os dois acabam sendo feridos em uma operação e a única forma de salvá-los é costurá-los um no outro, dessa forma surge o ‘Homem-Cão’. A obra é estrelada por Pete Davidson e Isla Fisher.

O filme nacional infantil Deu Preguiça também marca presença nos cinemas a partir do dia 13 de março. O filme conta a história de uma família de bichos-preguiças que acaba perdendo a casa depois de uma tempestade. Diante disso, eles precisam se mudar de sua tranquila vila para a vida urbana de uma metrópole. Deu Preguiça é dublado por Heloisa Périssé e sua filha Tontom. O filme também foi lançado no prestigiado Festival Internacional de Animação de Annecy, onde recebeu críticas positivas.