Novo samba enredo do bloco da Vila Planalto será lançado na segunda (4/3)

Na segunda-feira (4/3), Alê Corrêa e Renato Castelo lançam o novo samba enredo do bloco Vilões da Vila, disponível em todas as plataformas de streaming. Em primeira mão para os foliões, haverá uma apresentação do bloco no domingo (2/3), com concentração na Praça Nelson Corso, a partir das 11h, no evento Charretinha do Forró & Tropicaos, que convida, além dos Vilões, outros artistas carnavalescos.

Criado para homenagear o fundador do Vilões da Vila, Joãozinho da Vila, a música fala sobre como o idealizador do bloco abriu “todas as portas do samba” e “ensina que o samba da Vila é o nosso refrão”, como canta na letra. “A impressão que a gente tem é que o Joãozinho lá do céu iluminou a inspiração, isso não foi feito à toa, foi feito depois de uma longa conversa com os líderes dos vilões da Vila, ele contando a trajetória do Joãozinho, contando a trajetória dos Vilões, como ficaram separados depois da pandemia e como existe a necessidade de recuperar todo o tempo perdido, cantando e cantando e cantando sempre. Porque é a mágica de dizer que se todos cantarem no mundo, e se todos cantarem com a vila, o mundo vai mudar”, explica Renato Castelo, compositor da música.

Os Vilões da Vila, bloco de carnaval da Vila Planalto, surgiu em 2011, pelas ideias de Joãozinho da Vila e Yuli Hostensky, e tem seu nome originado de uma brincadeira com a palavra ‘vilões’ no duplo sentido, moradores das vilas na Idade Média e personagens malvados das novelas. Para seus criadores, a vila é pequena, o bloco nasceu pequeno e deve permanecer assim, uma festa para os moradores da Vila Planalto e seus simpatizantes.

Além da apresentação do novo samba enredo do bloco, a festa também convida o Galpoa Ateliê Circense, Rataria Lunática, Pedra Fundamental e Pororoca DJs, para animar a festa.

Carnaval Vila Planalto

Sábado (2/3), a partir das 11h, na Praça Nelson Corso.