Frevo 'Recife e Olinda' homenageia cultura pernambucana

Por Ana Carolina Alves*—Em 24 de fevereiro, será lançado o novo frevo intitulado Recife e Olinda, com autoria de Ale Corrêa e Renato Castelo. A música estará disponível em todas as plataformas de streaming, e é uma homenagem aos grandes compositores pernambucanos que criaram frevos e também aos passos de dança, mencionados na letra.

Ale Corrêa, que já trabalha com frevo há 15 anos, fez sua primeira gravação desse gênero com a música Bicadinha, apelido de cachaça em Pernambuco, conforme o dicionário de sinônimos de cachaça, de Boquady, que integrou o repertório do álbum Bebida nacional, lançado em 2013 e que teve uma edição comemorativa em disco de vinil em 2023. Depois disso, o artista lançou outros seis frevos dentro da série intitulada Toquem o frevo mais alto, que homenageia personalidades de Pernambuco. Foi a partir dessas obras que Renato Castelo, nascido no Rio Grande do Norte e semifinalista do The Voice Master, o procurou para começarem uma parceria de frevos.

Conhecidos desde a chegada de Corrêa a Brasília, os músicos sempre tiveram vontade de compor juntos, até que Castelo entregou a ele uma ideia de letra de frevo que fazia referência a alguns passos de frevo e dois compositores. Com a ideia guardada por um tempo até que conseguiram desenvolver a letra, acrescentando outros passos de frevo e mais compositores que admiram. A música faz referência aos 15 passos de frevo.

Ale Corrêa contou ao Correio como foi o processo de gravação e lançamento da música. “E eu quis lançar esse frevo no carnaval 2025 de qualquer jeito! Gravei uma guia de violão e voz, corri atrás dos músicos, gravamos a toque de caixa (de bateria rs), o Renato veio de Pirenópolis para gravar a voz dele e resolvemos todos os trâmites necessários e com muita alegria conseguimos com que o nosso frevo seja lançado dia 24, no começo da semana que culminará no Carnaval!”.

A música celebra o amor dos compositores pelo frevo e pela cultura pernambucana e cita alguns compositores. O arranjo foi inspirado nas canções de Moraes Moreira, com formação de bateria, baixo, guitarra e voz.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel