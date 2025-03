Anora, a festa da mulher da noite

O Oscar de 2025 foi histórico em diversos sentidos. Se o Brasil está em festa pela sua primeira, o elenco e a equipe de Anora vive um êxtase completamente diferente. O filme, que já havia conquistado a Palma de Ouro, em Cannes, e o Critics Choice Awards, saiu com cinco estatuetas em seis indicações e dominou o prêmio da Academia de Hollywood. O longa foi o mais premiado, seguido por O brutalista, que venceu três.

O filme sobre uma prostitua que se envolve em uma noite de adrenalina após casar com o filho de magnata russo fez Sean Baker sair com um feito inédito. Ele se tornou a primeira pessoa a ganhar quatro prêmios Oscars, em uma só noite. Baker é o produtor, diretor, roteirista e editor do filme e venceu as quatro categorias destinadas a estes ofícios — Melhor filme, direção, roteiro original e edição, respectivamente. O único Oscar de Anora que não irá para a prateleira do cineasta é o de Mickey Madison, como melhor atriz.

No entanto, o grande ano de Anora não apaga a histórica vitória brasileira. Fernanda Torres pode não ter ganhado, mas todo o Brasil vai viver uma das segundas de carnaval de maior celebração da história. Ainda estou aqui vencer Melhor filme internacional é uma das mais marcantes conquistas cinematográficas de um país que estava carente de vitórias para o povo se abraçar e comemorar junto.

Em noite de Anora, quem foi ovacionado ao subir no palco foi o brasileiro Walter Salles e a memória do país ganha um reconhecimento justíssimo de um dos maiores prêmios do mundo. O Brasil tem uma honraria do tamanho do orgulho do próprio povo.

Perfis

A zebra para melhor atriz

Por Ana Carolina Alves*

HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA - 02 DE MARÇO: Mikey Madison, vencedora de Melhor Atriz em Papel Principal por ?Anora?, posa na sala de imprensa durante o 97º Oscar Anual no Ovation Hollywood em 2 de março de 2025 em Hollywood, Califórnia. Mike Coppola/Getty Images/AFP (Foto de Mike Coppola/ AFP) (foto: Mike Coppola/ AFP)

Para a surpresa dos que acompanhavam a cerimônia do Oscar 2025, Mikey Madison levou o prêmio de Melhor Atriz, por Anora. Sua vitória chamou atenção, uma vez que as apostas eram entre Demi Moore e a brasileira Fernanda Torres. A atriz, aos 25 anos, levou o primeiro Oscar em sua primeira atuação como protagonista, se consagrando a nona atriz mais jovem da história a vencer o prêmio.

Sua trajetória artística começou ainda jovem, e teve sua estreia no cinema no curta-metragem Retirement, em 2013. O grande salto na carreira veio na série de comédia dramática Better Things (2016 - 2022), no papel de Max Fox, filha da protagonista vivida por Pamela Adlon, conquistando fãs e críticos, sendo uma das principais personagens ao longo das cinco temporadas da série. No cinema, seus papeis mais notáveis foram em Era uma Vez em... Hollywood, dirigido por Quentin Tarantino, no qual interpretou uma das integrantes da Família Manson em 2019, e Amber Freeman, uma das vilãs de Pânico 5, em 2022.

Em Anora, filme que levou cinco prêmios da noite, inclusive o de Melhor Filme, Madison interpreta uma prostituta que se apaixona pelo filho de um oligarca russo.

Só sabe o que é vencer

Por Pedro Ibarra

O ator norte-americano Adrien Brody posa na sala de imprensa com o Oscar de Melhor Ator Principal por "O Brutalista" durante a 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 2 de março de 2025. (Foto de Frederic J. Brown / AFP) (foto: Frederic J. Brown / AFP)

Menos badalado e menos frequente nas premiações, Adrien Brody não chega no Oscar para perder. Hoje, o ator de O brutalista saiu com a estatueta dourada e conseguiu o inédito feito de se tornar a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio principal de atuação nas duas primeiras indicações.

Brody vence o Oscar pelo papel de Laszlo Toth, um arquiteto hungaro que foge da guerra para tentar viver o sonho americano. Com muito tempo de tela, ele conseguiu mostrar no filme as nuances de um personagem complicado, deslocado e atormentado. Em atuação de sofrimento e esperança, o ator carrega um dos melhores filmes da temporada.

De quebra, Adrien Brody ainda permanece como o mais novo vencedor da história do Oscar. Ele ganhou a honraria aos 29 anos em 2003 pelo filme O pianista. O artista seria ultrapassado por meses caso perdesse para Timothée Chalamet, nome com o qual dividia o favoritismo este ano. Porém, a Academia mais uma vez escolheu ele, que não sabe o que é perder no maior prêmio da indústria cinematográfica estadunidense.

Orgulho da família Culkin

Por Maria Luísa Vaz*

HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA - 02 DE MARÇO: Kieran Culkin recebe o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por "A Real Pain" no palco durante o 97º Oscar Anual no Dolby Theatre em 2 de março de 2025 em Hollywood, Califórnia. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Foto de KEVIN WINTER/ AFP) (foto: KEVIN WINTER/ AFP)

Acompanhando a fama do irmão Macaulay Culkin, Kieran iniciou a carreira artística antes dos 10 anos, ao fazer participações em Esqueceram de Mim e O pai da noiva. Mas para ele, a fama não veio em um estalar de dedos — ele construiu sua carreira ao longo de anos — e conquistou algo que poucos conseguem: superou a infância conturbada e realizou a transição de ator infantil para uma carreira de sucesso na fase adulta.

Ele começou com A estranha família de Igby, e Scott Pilgrim contra o mundo, Kieran ganhou popularidade por interpretar o excêntrico Roman Roy na série da HBO Succession, o que o levou a conquistar o primeiro Globo de Ouro e Emmy.

O artista conquistou o Oscar — e todos os outros prêmios da temporada — por interpretar o despretensioso Benjamin em A verdadeira dor, dirigido por Jesse Eisenberg, que o escolheu para o papel sem um teste ou sem ter visto nenhum trabalho dele. O que deixou Kieran desconcertado e o fez desistir do trabalho uma semana antes das gravações começarem, até Emma Stone produtora do filme e ex-namorada de Kieran, ligou e o convenceu a voltar.

A carta marcada

Por Mariana Reginato*

A atriz norte-americana Zoe Saldana recebe o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por "Emilia Perez" no palco durante a 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 2 de março de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) (foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Uma das trajetórias mais brilhantes até o Oscar 2025 é de Zoë Saldaña. A atriz ganhou todas as premiações nas quais foi indicada na temporada atual, levando para casa o Globo de Ouro, Bafta, Critics Choice Award e o Screen Actor Guide Awards pelo papel de Rita Mora Castro em Emilia Pérez. Com o caminho percorrido pela atriz nesta temporada, a estatueta do Oscar já era esperara.

Zoë Saldaña, atriz norte-americana com ascendência porto-riquenha e dominicana, iniciou sua história na dramaturgia no grupo de teatro Faces seguido do New York Youth Theater. O primeiro papel da atriz foi em um episódio na série Law & Order em 1999, e, no cinema, a primeira aparição foi com o filme Sob a luz da fama, em 2000. Desde que se inseriu no universo audiovisual, Zoe Saldana participou de mais de 30 produções e marcou presença em diversas franquias, como Guardiões da galáxia, com seu papel de Gamora, Avatar, Star Trek e Piratas do Caribe.

A norte-americana é a única atriz a estrear nas duas maiores bilheterias da história. Vingadores: Ultimato (2019) alcançou a marca de 2,7 bilhões de dólares e Avatar (2009) bateu 2,9 bilhões. Essa noite, Zoë Saldaña conquistou o primeiro Oscar da carreira.

Lista completa de vencedores

Melhor filme internacional - Ainda estou aqui

Melhor filme - Anora

Melhor atriz - Mikey Madson (Anora)

Melhor ator - Adrien Brody (O brutalista)

Melhor atriz coadjuvante - Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Melhor ator coadjuvante - Kieran Culkin (A Verdadeira Dor)

Melhor direção - Sean Baker (Anora)

Melhor roteiro original - Anora

Melhor roteiro adaptado - Conclave

Melhor animação - Flow

Melhor figurino - Wicked

Melhor maquiagem e cabelo - A substância

Melhor montagem - Anora

Melhor fotografia - O brutalista

Melhor Direção de Arte - Wicked

Melhor canção original - El Mál

Melhor Som - Duna: Parte 2

Melhor trilha sonora - O Brutalista

Melhores efeitos visuais - Duna: Parte 2

Melhor animação em curta-metragem - In the shadow of the Cypress

Melhor curta-metragem em live action - I'm Not a Robot

Melhor documentário em curta-metragem - A Única Mulher na Orquestra

Melhor documentário - No Other Land