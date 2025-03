Fernanda Torres comemora a primeira vitória brasileira no Oscar

A conquista histórica de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 foi comemorada pela atriz Fernanda Torres por meio das redes sociais. A cerimônia de premiação ocorreu no domingo (2/3).

"Nós vamos sorrir. Sorriam!", escreveu a atriz fazendo referência a uma cena do filme. Na publicação, Torres compartilhou duas fotos: uma com o envelope anunciando o filme brasileiro como vencedor da categoria e outra com o diretor Walter Salles segurando a estatueta.

Apesar de também ter disputado o prêmio de Melhor Atriz, a estatueta foi para a americana Mikey Madison, por sua atuação em Anora. Nas redes sociais, milhares de comentários questionavam a escolha da vencedora e lamentavam a ausência da estatueta para a atriz brasileira.