Internautas acusam Academia de restringir postagens no Instagram

Brasileiros acusam a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, de ocultar acesso das postagens no Brasil sobre a vitória de Mikey Madison na categoria de Melhor Atriz no Instagram. De acordo com o portal G1, pelo menos cinco publicações ficaram visíveis apenas nos Estados Unidos. A reportagem também aponta que as postagens foram restritas na Europa, Canadá e Oceania.

O suposto bloqueio das publicações gerou questionamentos entre os internautas nas redes sociais, além de vários. Na manhã de segunda-feira (3/3), usuários chegaram a compartilhar prints das postagens da Academia.

OSCAR BLOQUEIA POSTS NO INSTAGRAM PARA BRASILEIROS!



Posts anunciando vencedores nas categorias "melhor filme internacional" e "melhor atriz" estão bloqueados para brasileiros. Só é possível visualizá-los por meio de VPN. pic.twitter.com/iqmSMFYczu — jhenuca (@apenasjhenifer) March 3, 2025

gente e o perfil do oscar no insta que bloqueou o post de melhor atriz e só aparece pra quem mora nos estragos unidos kkkkkk safados pic.twitter.com/Y7FVYy9OpK March 3, 2025

o perfil do oscar assim agora no instagram sabendo do que os brasileiros são capazes pic.twitter.com/25crsDSAOy — maria capitolina (@anttrindade) March 3, 2025

o oscar tinha UMA opcao “politicamente correta” e ele foi nela sem pensar duas vezespic.twitter.com/dxQWTPhDLQ — ‏??? (@oliviasmatica) March 3, 2025

Até o momento, a Academia não se manifestou sobre a possível restrição de conteúdo para o público brasileiro. A Meta, empresa responsável pelo Instagram, também não se manifestou. O Correio tenta contato com a Meta a fim de entender os detalhes sobre as alterações realizadas ou a possibilidade de reversão das mudanças.