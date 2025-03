Ex-noivo de Gretchen posou pelado antes de ser assassinado

A ‘Rainha do Rebolado’ já foi noiva do cabelereiro Claudio Farias, que foi assassinado em 1º de janeiro de 2003, aos 33 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gretchen, que atualmente é casada com o saxofonista Esdras de Souza desde 2020, já viveu outros diversos relacionamentos, e casou-se dezenas de vezes. Dentre elas, a ‘Rainha do Rebolado’ já foi noiva do cabelereiro Claudio Farias, que foi assassinado em 1º de janeiro de 2003, aos 33 anos.

À época, a Polícia Civil de Pernambuco alegou que o falecido teria ido comprar drogas em uma comunidade situada em Boa Viagem, e resolveu esperar em um bar nas proximidades, quando pegou um copo de cerveja que estava na mesa e bebeu de seu suposto assassino, Francisco Rodrigo de Lima, mais conhecido por "Matuto", que atirou nele após a atitude.

Claudio Farias, inclusive, ganhou destaque na imprensa após ter protagonizado um escândalo na véspera do casamento com Gretchen, em que foi acusado de ter cometido agressão física contra a cantora. No ano anterior, em 2002, ele posou nu para a revista G Magazine.

