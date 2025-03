Desfile das campeãs do Rio será sábado; resultado sai nesta quarta

Um folião da escola de samba Grande Rio se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 5 de março de 2025 - (crédito: Mauro PIMENTEL/AFP )

A campeã do desfile das 12 escolas de samba da Liga Especial do Rio de Janeiro (Liesa), será conhecida nesta quarta-feira (5/3), a partir das 15h.

Neste ano, pela primeira vez, o desfile ocorreu em três dias, com quatro escolas se apresentando em cada um. Antes, o evento ocorria em dois dias, com seis escolas desfilando por noite.

As escolas serão avaliadas por 36 jurados, que observaram e deram notas para nove diferentes quesitos: evolução; bateria; harmonia; comissão de frente; fantasias; samba-enredo; enredo; alegorias e adereços; mestre-sala e porta-bandeira.



As 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro são Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro, Mangueira, Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro, Vila Isabel, Mocidade, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela.







































As seis primeiras colocadas voltam à Marquês de Sapucaí, no sábado (8/3), no desfile das campeãs. A escola com nota mais baixa será rebaixada e vai desfilar na Série Outro, de acesso, em 2026.

Cada escola de samba deve desfilar por, no mínimo, 70 minutos, com um limite máximo de 80 minutos. As escolas que excederem o tempo permitido ou que desfilam por menos de 70 minutos terão pontos descontados.

Há um limite para a quantidade de participantes em cada ala das escolas de samba. A Comissão de Frente deve ter um mínimo de dez e máximo de 15 dançarinos.

A Viradouro foi a grande campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024.

Com informações da Agência Brasil*