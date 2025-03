Marcelo Rubens Paiva critica fala de Ana Furtado sobre o cinema argentino

Marcelo Rubens Paiva criticou um comentário da apresentadora Ana Furtado durante a cobertura do Oscar, no último domingo (2) - (crédito: Julia Moraes/Divulgação)

O escritor Marcelo Rubens Paiva criticou um comentário da apresentadora Ana Furtado durante a cobertura do Oscar, no último domingo (2). Ana, enquanto entrevistava o ator Selton Mello, reagiu com a frase "Chupa Argentina" à resposta do ator enaltecendo o cinema brasileiro.

Após a reação da apresentadora, ainda sem graça, Selton disse: "A Argentina tem dois (prêmios) de melhor filme internacional ... como assim?". Fernanda Mota, que também cobria a premiação, tentou consertar afirmando que os argentinos deveriam estar torcendo pelo filme Ainda Estou Aqui - que recebeu três indicações ao Oscar e conquistou a categoria de melhor filme internacional.

Ana Furtado: “Chupa, Argentina!"

Selton, el más grande de todos:



“Argentina tiene dos Óscar a Mejor Película Internacional, nosotros no tenemos ninguno”



Que vergonha, sabe?…



pic.twitter.com/Ko8QBX08IW — Nat (@nattdks) March 3, 2025

O autor do livro Ainda Estou Aqui, por meio da rede social X, afirmou que a fala da apresentadora foi “totalmente sem noção" e "desnecessário". Ele ainda afirmou que "ela (Ana Furtado) ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem… Viva o cinema argentino!”.

Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem... Viva o cinema argentino! https://t.co/l47JP8HRjG — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) March 3, 2025

De acordo com um levantamento da CNN, o Brasil ocupa a terceira posição na América Latina em número de indicações ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional. O país já foi indicado cinco vezes, e nesta edição conquistou sua primeira estatueta.



















































O México lidera o ranking, com nove indicações desde 1957, e venceu em 2019 com o filme Roma, que também recebeu uma indicação ao prêmio de Melhor Filme. Em segundo lugar está a Argentina, com oito indicações. O país, por sua vez, é o mais vitorioso da região, com duas estatuetas: uma por Olhos da Justiça em 2010 e outra por A História Oficial em 1986.

Além de Brasil, México e Argentina, o Chile é o único outro país latino-americano a conquistar o Oscar na categoria. Em 2018, o país levou a estatueta por Uma Mulher Fantástica, e ocupa a quarta posição do ranking, com duas indicações.