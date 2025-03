Humberto Carrão, que estará de volta ao ar nas telinhas como Afonso no remake de Vale Tudo, que estreia no próximo dia 31 de março, recentemente foi visto aos beijos com uma mulher desconhecida num bloco de pré-Carnaval.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator reagiu em torno do excesso de exposição por ser uma figura pública. "Hoje todo mundo tem um celular na mão, todo mundo grava, todo mundo filma. Parece que estamos expostos o tempo inteiro. Essa ideia de estar sempre sendo observado ou filmado pode parar muita gente, sim", explicou ele.

"Mas se eu começar a me travar por causa disso, então significa que não vou mais poder ir a lugar algum, e essa não é a vida que quero para mim", disse Humberto Carrão, que afirmou não se desanimar pelo assédio de fãs nas ruas, mesmo diante dos contras em determinadas situações.

"Sempre tive essa relação intensa com a cidade e as coisas que amo. Gosto de estar na rua, faço questão disso. Para mim, é uma parte fundamental da experiência. Não consigo me imaginar vivendo encastelado ou me privando do que gosto. Estar na rua e no carnaval são prazeres gigantescos. Claro, preciso lidar com abordagens, uma mais tranquilas do que outras", disse o ator da Globo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Solteiro? Humberto Carrão reage sobre flagra aos beijos no Carnaval foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.