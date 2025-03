Espaço Cultural Caesb oferece uma programação variada no mês de Março

O Teatro da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), neste mês de março, oferece um cartaz variado com espetáculos para todas as faixas etárias.

Começando neste domingo (9/3) com uma comédia estrelada por Emerson Ceará, Para-raio de Maluco. No próximo fim de semana, será a vez da peça infantil O Mágico de Oz. Para finalizar, a Cia de Comédia Os Melhores do Mundo com o espetáculo Notícias populares, nos dias 29 e 30/3.

Adquira seu ingresso no link: https://www.digitalingressos.com.br/home

Espaço Cultural Caesb – Avenida Sibipiruna, Lotes 13/21, Águas Claras; Contato: (61) 3213-7266.