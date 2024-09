Companhia Os Melhores do Mundo comemora 30 anos com projeto musical

Cia de comédia ‘Os Melhores do Mundo’ comemoram os 30 anos com projeto musical - (crédito: Divulgação/Rayssa Coe)

Para celebrar o aniversário de 30 anos, Os Melhores do Mundo criaram o projeto As Melhores Músicas do Mundo, que consiste em lançar, a partir desta terça-feira (17/9), as 30 canções mais populares do grupo. As músicas serão distribuídas digitalmente até o dia 21 de abril de 2025.

As músicas serão lançadas a cada 15 dias e a primeira será Micalatéia. O projeto se encerrará com a obra inédita Suíte Hermanoteu, inspirada no espetáculo Hermanoteu na Terra de Godah. Já em outubro, mês das crianças, a companhia lança o álbum infantil que narra uma saga especial contada e cantada por Marcello Linhos e pelos atores de Os Melhores do Mundo.

De single a single, o público poderá reviver a trajetória da companhia por meio de suas músicas cômicas. “Quando completamos 20 anos, lançamos um álbum com releituras de 20 sucessos musicais da companhia. Para interpretá-las convidamos bandas como Raimundos, Plebe Rude, Autoramas, Maskavo, Hamilton de Holanda, Zélia Duncan, entre outros. Agora, aos 30 anos, resgatamos as versões originais e apresentamos novas composições”, conta Marcello Linhos. Entre os hits estão Joseph Climber, Dingou Béus, Misticismo e Landau de Maurivan.