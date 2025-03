Murilo Benício além de ser reconhecido como um dos grandes atores de sua geração, também ficou famoso pela lista de mulheres famosas que acabou se envolvendo em sua vida, algumas pares românticos em trabalhos que fez. Relembre agora algumas delas:

Alessandra Negrini

Em 1996, Murilo iniciou um relacionamento com a atriz Alessandra Negrini. O casal teve um filho, Antônio Benício, nascido no mesmo ano. O relacionamento terminou em 1999 devido a desentendimentos constantes.

Carolina Ferraz

Após o término com Negrini, Murilo começou a namorar a atriz Carolina Ferraz em 1999. Eles moraram juntos, mas a relação terminou em 2001 devido ao ciúme excessivo de Murilo.

Giovanna Antonelli

Em 2002, durante as gravações da novela "O Clone", Murilo e Giovanna Antonelli iniciaram um relacionamento. Eles tiveram um filho, Pietro, nascido em 2005. O casal se separou no mesmo ano devido a diferenças irreconciliáveis.

Guilhermina Guinle

Murilo também teve um relacionamento com a atriz Guilhermina Guinle. Eles trabalharam juntos no filme "Inesquecível" e na novela "TiTiTi". O casal anunciou o fim do relacionamento em 2011.

Débora Falabella

Em 2012, Murilo começou a namorar a atriz Débora Falabella durante as gravações de "Avenida Brasil". Eles mantiveram o relacionamento em sigilo durante as gravações e se separaram em 2019 após sete anos juntos.

Leia também: Débora Falabella quase abandonou carreira antes de Avenida Brasil



O post Os amores de Murilo Benício: As conquistas do ator da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.