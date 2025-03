Lady Gaga revela desejo de ser mãe e compartilha planos para o futuro

Lady Gaga, uma das artistas mais icônicas da atualidade, revelou em entrevista ao Access Hollywood que a maternidade está em seus planos para a próxima década.

Durante a conversa, a cantora destacou que, além da carreira, sua maior aspiração pessoal é formar uma família.

“Quero muito ser mãe. Essa é a visão mais clara que tenho do meu futuro”, afirmou Gaga ao ser questionada sobre onde se imagina nos próximos dez anos.

A artista, que está noiva do empreendedor Michael Polansky, também compartilhou sua expectativa em relação à nova fase de sua vida.

Enquanto promove seu mais recente álbum, “Mayhem”, Lady Gaga não hesita em dividir detalhes de sua vida pessoal com os fãs. A relação com Michael Polansky, que começou em 2020, evoluiu ao longo dos anos, especialmente durante o período de isolamento social na pandemia. O casal tem demonstrado cumplicidade tanto na vida pessoal quanto no trabalho, já que Polansky teve participação nos bastidores do álbum.

Apesar do relacionamento sólido com Polansky, o sonho da maternidade não é recente. Em uma entrevista de 2018 à revista francesa Public, a artista já havia expressado seu desejo de ser mãe. “Sinto que falta uma criança para minha vida ficar completa. Quero criar uma família e viver essa experiência por inteiro”, revelou na época. Gaga também mencionou sua admiração pelo papel de sua própria mãe, destacando a importância do diálogo na educação dos filhos.

Lady Gaga: Novos projetos e expansão da carreira

Enquanto planeja sua futura família, Lady Gaga segue investindo em sua carreira musical. “Mayhem”, seu mais recente álbum, tem sido aclamado pela crítica e recebido grande apoio da indústria. O single “Die With a Smile” está entre as faixas mais tocadas nas plataformas de streaming, e a gravadora está apostando alto em sua divulgação, com parcerias estratégicas e performances ao vivo.

O sucesso do álbum também chamou a atenção da ESPN, que escolheu a música “Garden of Eden” como hino da temporada esportiva. A faixa foi apresentada em um comercial exclusivo antes mesmo do lançamento do álbum, garantindo uma exposição massiva para Gaga no mundo do esporte.

Com tantos projetos em andamento, Lady Gaga prova mais uma vez sua versatilidade e ambição. Entre a música e os planos pessoais, a artista segue construindo um legado que transcende a indústria do entretenimento, inspirando fãs ao redor do mundo.