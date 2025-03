Ingrid Guimarães denuncia coação e ameaças em voo internacional

A atriz Ingrid Guimarães disse, no domingo (9/3), que foi coagida e ameaçada a trocar de lugar com um passageiro em voo vindo de Nova York, nos Estados Unidos, ao Rio de Janeiro pela companhia aérea American Airlines. A artista comprou uma passagem na classe premium economy. Quando ela já estava sentada na poltrona designada, um funcionário a comunicou que ela teria que sair e ir para a classe econômica, porque uma cadeira da área executiva havia quebrado.

"Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines. Eu disse: 'tudo bem'. Aí foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa. Em nenhum momento perguntaram minha opinião, nem me explicaram, apenas exigiram que eu levantasse, com ameaças", relatou a atriz.

Eu vivi uma um situação absurda num vôo da @AmericanAir vindo de Nova York ontem! Digamos uma situação abusiva mesmo. — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Ingrid reafirmou que não sairia do lugar dela e não iria para uma classe inferior, pois tinha pago pelo assento. "Veio uma funcionária gritando: 'vamos todos descer do avião porque uma passageira não está colaborando'. Não satisfeita, ela anunciou no microfone em um voo cheio de brasileiros que todo mundo ia ter que descer por causa de uma passageira. Uma delas foi lá e ainda apontou quem eu era. Ou seja, eles colocaram um voo contra mim sem explicar em nenhum momento para os passageiros a situação", disse.

A irmã e o cunhado de Ingrid, que têm o inglês mais fluente, tentaram ajudar a atriz, mas a funcionária falou para eles "calarem a boca". "O único comissário brasileiro que tinha me disse a seguinte frase: 'Querida melhor você sair por bem ou por mal'", contou Ingrid.

Ainda segundo a atriz, aguns brasileiros que não sabiam da situação começaram a gritar com ela. Diante do constrangimento público, Ingrid foi para a classe ecônomica. "Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças. Em troca deram um voucher sem me explicar nada, apenas um papel na minha mão dizendo que eu tinha um descontinho de 300 dólares na próxima passagem", criticou Ingrid.

A atriz também afirmou que foi escolhida para trocar de lugar porque ela era uma "mulher viajando sozinha". "Assim disse o funcionário que perguntei. Assim caminha a humanidade", lamentou a brasileira.

O Correio tenta contato com a American Airlines, mas ainda não obteve retorno.