Gabriel Barreto estreia na televisão nas temporadas finais de "Reis"

Gabriel Barreto se prepara para estrear em Reis, da RecordTV. O ator passa a compor o elenco da 12ª temporada, intitulada A emboscada, e segue para a 13ª, que terá o nome A esperança, com o personagem Isar, comandante do exército de Judá e braço direito do Rei Asa (Ricky Tavares). "Ele é um homem íntegro, temente a Deus, que faz o certo pelo certo, com extrema lealdade a Deus e ao Rei. Um bom homem e grande guerreiro", complementa ele, que grava a história desde maio de 2024 e contracena com nomes como Ricky Tavares, Claudia Mauro, Bruno Guedes, entre outros.

"Tem sido uma experiência incrível, é minha primeira novela na casa e na vida, já com um personagem bacana, que tem bastante espaço, aprendendo os segredos dos sets de uma novela, aprender a andar de cavalo, coisa que nunca tinha feito, contracenei com muita gente incrível e generosa, que me estenderam a mão no set, principalmente o Ricky, que me deu muitas dicas e conselhos e foi uma pessoa incrível que com muita generosidade me ensinou muito. Foi incrível ser preparado pela Andrea Avancini, preparadora sofisticada e precisa, com quem também contraceno", ressalta.

Gabriel Barreto estreia com primeiro personagem na teledramaturgia em "Reis" (foto: Record/ Divulgação)

O ator de 35 anos nascido em Arraial do Cabo, interior do Rio de Janeiro, poderá ser visto em breve no streaming. Ele estará em Meu vizinho é um vampiro, dirigido por Diego Alexandre, que tem previsão de estreia para 2025 no Disney+, onde interpreta o antagonista da história.

"Eu faço o antagonista e foi um processo incrível e divertido. É um filme infanto-juvenil em que faço um vampiro, ele é vizinho de um grupo de adolescentes que chega para passar férias em uma casa ao lado dele. Gargalhadas e um clima de suspense são garantidos. As gravações aconteceram em Petrópolis, zona serrana do Rio de Janeiro", adianta o ator, que, após essa experiência, filmou duas produções com direção de Murilo Salles.

" Filmei ambos na sequência, o primeiro foi lançado no festival de Curitiba e se chama O turista aprendiz, onde faço uma participação pequena, porém importante, principalmente porque me levou a ser convidado por Murilo para o filme seguinte dele, A vida de cada um, que tem previsão de estrear esse ano, com Caco Ciocler e Bianca Comparato", explica. Nele, Gabriel interpreta Reginaldo, um personagem viciado em cocaína, dono de uma concessionária de carros que é envolvido com esquemas do jogo do bicho e contravenções.



"Para esse personagem tomei a decisão de me desconstruir um pouco, sempre fui um estilo mais "padrão", como as pessoas dizem (rs), fui modelo quando mais jovem e sempre um pouco refém das dinâmicas padrões de beleza, para esse papel, além de toda a preparação cênica, engordei dez quilos e tirei a barba, me descobrir numa outra perspectiva. Acabei levando esse momento pra algumas peças de teatro que fiz no período. Foi um momento importante da minha vida, essa nova percepção", completa o ator.