American Airlines se pronuncia após confusão com Ingrid Guimarães em voo

Após repercussão de denúncia feita pela atriz Ingrid Guimarães contra a American Airlines, a companhia aérea emitiu posicionamento sobre episódio durante voo no domingo (9/3). Nesta segunda-feira (10/3), brasileiros inundaram os comentários das postagens da empresa com questionamento após a artista expor que foi coagida e destratada por funcionários em voo de Nova York com destino ao Rio de Janeiro.

A situação relatada por Ingrid ocorreu quando comissários abordaram a atriz para que trocasse de classe na aeronave para dar lugar para outro passageiro, cujo assento, na classe executiva, estava com problemas. A brasileira comprou passagem para a classe econômica premium, e teria que ir para a classe econômica. “Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines”, relatou.

Em nota enviada à imprensa, a American Airlines relatou que tenta contato com a atriz humorista para resolver a situação. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. Um membro da nossa equipe está entrando em contato com a cliente para entender mais sobre sua experiência e resolver a questão”, escreveu.

Entenda

Na manhã desta segunda-feira, Ingrid Guimarães ficou entre os assuntos mais comentados após expor detalhes da conduta da empresa, que chamou de abusiva. Após se recusar a sair do assento em que estava, a atriz relata que foi coagida e ameaçada. “Aí foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer do voo por minha causa”, conta. “Em nenhum momento perguntaram minha opinião, nem me explicaram, apenas exigiram que eu levantasse, com ameaças”.

A artista ainda relatou que foi obrigada a ir para a classe econômica diante do constrangimento. Segundo ela, a resposta dada por um funcionário foi de que ela foi a escolhida para ceder o lugar por ser uma mulher viajando sozinha no voo. "Assim disse o funcionário que perguntei. Assim caminha a humanidade", lamentou.