Autor radicado no DF, Danilo Castro lança livro no Brasil e em Portugal

Danilo Castro é ator e jornalista radicado no DF - (crédito: Marcelo Melo/Divulgação)

O ator e jornalista cearense Danilo Castro, radicado em Brasília, lança em Lisboa, Portugal, o livro O menino que morreu de rir. Com 15 contos e 15 desenhos de sua autoria, o autor navega por uma literatura que define como “fantástica”, “trágica” e “inventiva”. O livro vai ser publicado pela Mercador Editorial e Caravana Grupo Editorial, que possuem distribuição no Brasil e em Portugal. O lançamento será nesta quinta-feira (13/3), na Livraria Snob, às 18h30 (horário de Lisboa). Além de livrarias na Europa, as vendas também ocorrem online, por meio dos sites das editoras.

Antes do lançamento, das 14h30 às 15h30, o escritor participará de uma mesa de debate junto a outros autores. O íntimo poético de um jovem transitando da adolescência para a vida adulta vem à tona. O autor escreveu os textos entre 16 e 18 anos e, quase duas décadas depois, redescobriu os escritos. Para ele, foi como uma revelação, um reencontro de um autor desabrochado com o jovem encapsulado de outrora, que convivia com um medo borbulhante ardendo em si. O convite para publicação surgiu após chamada pública aberta pelas editoras.

Danilo Castro lança livro "O menino que morreu de rir" no Brasil e em Portugal (foto: Reprodução)

“Que bom que consegui fazer das minhas angústias da época uma obra. São escritos mais ou menos trágicos, reflexo da negação da minha homossexualidade que já gritava alto enquanto eu a tentava calar debaixo d’água. Reflexo também dos mergulhos na obra de Clarice Lispector, Virgínia Woolf, Hermann Hesse e James Joyce, escritores que descobri na época”, diz a carta de apresentação do livro assinada pelo autor.

“O livro é fruto de uma compreensão íntima, interna, que reverbera uma compreensão do mundo externo. São textos de mão dupla. Reflexões que instigam o leitor a vasculhar as entrelinhas narrativas, a descontruir categorias, mover e lançar para longe o que é, ou está inerte. Assim, a contrapelo da sujeição, o fazer poético de Danilo traz seu leitor para dentro do texto, para que as feridas expostas nesses escritos sejam ao mesmo tempo a sua cura”, diz Thiago Cavalcante Jeronimo, especialista na obra de Elisa e Clarice Lispector, que assina o prefácio.

Os desenhos são um convite à pintura desse passado melancólico, como se, por meio das cores, fosse possível achar a sombra das palavras e preencher de felicidade aquilo que parecia estar perdido no tempo. Para Danilo, as páginas de sua publicação são para co-autoria dos leitores. No lançamento de Lisboa, outros autores brasileiros, de Portugal e da África também publicarão seus exemplares. Além da Europa, Danilo também deve realizar lançamentos presenciais em Brasília e em Fortaleza ao longo de 2025.