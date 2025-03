Fernanda Montenegro realiza recital gratuito na abertura do ano na ABL

Fernanda Montenegro realizou um recital de poesia gratuito nesta terça-feira (11/3) na abertura do do Ano Acadêmico 2025 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Intitulado Uma academia toda prosa, o evento ocorreu no Salão Nobre da academia e é uma celebração da artista e da literatura brasileira.

Com apenas 280 lugares disponíveis, as entradas foram disponibilizadas no site da ABL na sexta-feira (7/3). Empossada na Academia Brasileira de Letras em março de 2022, Fernanda Montenegro tem participado de diversos eventos da instituição e apoiado a valorização da literatura nacional.

A artista realizou a leitura de textos de acadêmicos renomados como Machado de Assis — fundador da ABL —, Ana Maria Machado, Edgard Telles Ribeiro, Paulo Coelho, Ruy Castro, Ailton Krenak, Antônio Torres, Domício Proença Filho e Ignácio de Loyola Brandão.

